Jablonecký fotbalový stadion se jmenuje Střelnice. Sparťané si to vzali k srdci a pořádnou střelnici si … na Střelnici… otevřeli. Domácím nasázeli pět gólů, vyhráli 5:1 a i po čtvrtém zápase jsou stoprocentní. Na odvetný zápas 3. předkola Ligy mistrů doma s Kodaní se tak naladili perfektně. Z posledních dvou zápasů mají skóre 10:2!

Jablonec - Sparta, pět tisíc fanoušků | Video: Josef Březina

"Mám velkou radost z výsledku a předvedené hry. Když uděláte tolik změn, počítáte s možností, že to možná bude v utkání trochu drhnout. Základní sestavu ale musím hodně pochválit. Kluci odehráli úžasné utkání, hráli jednoduše a drželi se herního plánu. Víme, že jsou velmi kvalitní a dnes to ukázali," pochvaloval si kouč Sparty Brian Priske.

Čtyřicet pět minut stačilo hostům k tomu, aby na jablonecké Střelnici rozhodli o osudu celého utkání. Pět branek do sítě domácích a čisté konto k tomu znamená jediné. Svěřenci Briana Priskeho mířili od prvního hvizdu k vítězství, zatímco Jablonec se snažil po přestávce alespoň zmírnit průběžný výsledek.

Do druhého poločasu šel Látalův tým hned se třemi změnami. Připraveni byli Hübschman, Alegué a Čanturišvili. Přestože Jablonec výsledkově ovládl druhou půli, důvodů k radosti neměl ani trochu. V 60. minutě se malinko zablýsklo na lepší časy, když si konečně domácí fanoušci taky zakřičeli "gól". Václav Drchal se odhodlal k nenápadné střele na přední tyč, která však skončila za Vindahlovými zády. Gólman Pražanů v tomto případě asi nemá čisté svědomí.

"Těžko se mi mluví. Byl to poločas hrůzy, to jsme viděli všichni. Určitě to ovlivnily první dvě branky, které jsme dostali ze standardních situací. Už před nimi ale Sparta měla dvě pološance, z nichž zahrozila. Ve druhém poločase jsme to chtěli alespoň důstojně odehrát. Dali jsme aspoň jeden gól a bylo to podstatně lepší. I když Sparta slevila, couvala a nechodila tolik do presinku. Aspoň druhou půli jsme odehráli důstojně po zpackaném prvním poločase," řekl jablonecký kouč Radoslav Látal.

FK Jablonec – Sparta Praha 1:5 (0:5)

Branky: 60. Drchal (Kratochvíl) – 12. Vitík (Kairinen), 27. Vitík (Kairinen), 35. Minčev (Kairinen), 38. Kairinen (Laçi), 45. Wiesner (Laçi). Rozhodčí: Batík – Hájek, Paták. ŽK: 56. Martinec, 73. Alégué, 90+2. Černák – 44. Sejk, 88. Sadílek. Diváků: 5684.

Jablonec: Hanuš – Tekijaški, Hurtado, Martinec – Pleštil (69. Černák), Kratochvíl, Považanec (46. Hübschman), Houska (80. Jovović), Nykrín (46. Čanturišvili) – Chramosta (46. Alégué), Drchal.

Sparta: Vindahl – Vitík, Sörensen (61. P. Vydra), Gomez – Wiesner, Laçi, Kairinen (46. Pavelka), Ryneš – Pešek (67. Karabec), Sejk (80. Sadílek), Minčev (67. Olatunji).