"Tři body jsou samozřejmě důležité. Jsem rád, že jsme se dostali do několika gólových příležitostí. Kazilo to ale to, že jsme byli ve finální fázi nepřesní a gólové příležitosti jsme neproměnili. Zápas samozřejmě mohl být mnohem klidnější. V prvním poločase jsme měli minimálně dvě situace, kdy jsme mohli dát druhý gól. To samé v druhém poločase ještě před tou druhou brankou. Mrzí mě, že jsme nebyli dost přesní a důslední ve finální fázi. Situace tam byly," hodnotil zápas trenér Pavel Vrba.

Jeho svěřenci mají na úvod sezony mimořádně nabitý program. "Zápasů je strašně moc. Během 18 dnů 6 zápasů, to je doopravdy velká zátěž. Trochu nás limituje to, že máme některé hráče zraněné. To je pro nás také trochu problém. Je škoda, že nemůžeme využít třeba oba Krejčí," postěžoval si.

V defenzivě to Spartě šlape dobře, neinkasovala už 180 minut. "Když budeme hrát proti takovým mužstvům, defenziva je strašně důležitá. Tu jsme zvládli. Na druhou stranu, musíme udělat i tu nadstavbu. Budu chválit hráče za defenzivu, uhráli jsme další nulu. V ofenzivě jsme ale určitě měli být přesnější. Několikrát jsme Karviné nabídli, že mohla jít do brejku při naší nepřesné rozehrávce. Tohle musíme zlepšit. Některé akce ale byly hezké. Hlavně přes křídla a krajní beky. Dostávali jsme se za obranu, to se nám středem hřiště moc nedařilo. Často se stávalo, že jsme míč ztratili a valilo se to na nás. Na to si určitě musíme dávat pozor," míní Vrba.

Vrásky mu dělá zdravotní stav týmu. Proti Karviné nedohrál zápas kapitán Bořek Dočkal. "Začal mít problémy s kolenem," poznamenal.

Z marodky bude mít do odvety v Monaku k dispozici zřejmě jen obránce Filipa Panáka. "Panák bude určitě. On po dlouhodobém zranění měl poprvé větší zátěž než v přípravných utkáních. Julišovi se vrátily problémy, které měl. Uvidíme, jestli bude zítra na tréninku k dispozici. U těch zbývajících hráčů to vypadá, že nebudou připraveni," dodal Vrba.

První gól zápasu vstřelil útočník Adam Hložek. "Od začátku zápasu jsme věděli, že Karviná bude pečlivě bránit a čekat na ztrátu míče a na brejk. V prvním poločase jsme si vedli skvěle, neměli tam skoro žádnou šanci. Podařilo se nám vstřelit gól, měl jsem další šance, abych zvýšil. Kdybychom do poločasu vedli o dva góly dohráli bychom to víc v klidu. I ve druhé půli jsem měl velkou šanci, zase jsem nedal, ale naštěstí se prosadil Pavlas. Pak už to bylo v klidu," hodnotil zápas.

Všichni sparťané teď budou vyhlížet zápas v Monaku, kam Pražané odjedou s mankem 0:2. "Jedeme s tam nepříjemným dílčím výsledkem a bude to hodně těžké. Ale naděje umírá poslední, necháme na hřišti všechno, abychom uspěli," řekl Hložek.