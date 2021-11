"Bylo to se šťastným koncem, za což jsme rádi. Samozřejmě nám pomohlo vedení 2:0 po poločase. Neřekl bych, že jsme byli lepší, ale byli jsme produktivnější než Budějovice. Vítězství je pro nás velmi důležité. Měli jsme tři porážky venku za sebou, i když jsme v každém zápase mohli bodovat. V tabulce naše pozice vypadá trošku špatně, na druhou stranu v tabulce pravdy je realita trochu jiná," poznamenal trenér Pražanů Luděk Klusáček.

Od začátku se hrál ofenzivní fotbal a na pozoru museli být brankáři obou týmů. Domácí Bačkovský hned v úvodu sledoval padající centr, který k překvapení všech skončil na tyči. Jako první ale kapituloval jeho budějovický protějšek. Ve 24. minutě nejprve perfektně lapil prudkou střelu Hronka, ale proti Keitově dorážce už byl krátký. Uběhlo deset minut a Vorel lovil míč ze své sítě podruhé, tentokrát po pěkné kombinaci zakončoval Hronek.

"První poločas jsme nehráli vůbec dobře. Připravovali jsme se na to, že Bohemka bude důraznější a agresivnější, přesto nás v tom předčila a dala dva góly," řekl budějovický kouč David Horejš.

Jeho svěřenci si ale poločasový proslov vzali k srdci a zapnuli na vyšší obrátky. Výsledkem toho bylo snížení Basseye, který krátce před tím nejprve trefil tyč.

Hosté se pokusili vrhnout všechny síly do útoku, ale naráželi na zelenobílou zeď a do jejich otevřené obrany pak domácí podnikali rychlé protiútoky. V samém závěru pečetil výhru Bohemians Koubek.

"Utkání bylo trošku typické pro nás na podzim. O poločase vedení, ve druhém poločase trápení. Soupeř se dostal do kontaktu gólem, tam to byly nervy. Rozhodli jsme až těsně v závěru v 87. minutě, do té doby se mohlo stát cokoliv," dodal Klusáček, pro kterého šlo o jeho jubilejní stý ligový odkoučovaný zápas.

"O přestávce jsme si něco řekli a změnili. Druhý poločas jsme se zlepšili, hráli jsme velice dobře a dali jsme kontaktní gól, který nás nakopl. Pak nám bohužel chyběl důraz. Zápas se rozhodl v pokutových územích, kde byla Bohemka důraznější. Proto vyhrála," doplnil jej Dolejš.

Bohemians Praha 1905 - Dynamo České Budějovice 3:1 (2:0)

Branky: 24. Keita, 35. Hronek, 88. Koubek - 58. Bassey. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Vodrážka - Berka (video). ŽK: Talověrov (Budějovice). Diváků: 3496.

Bohemians: Bačkovský - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Jindřišek, Květ (76. Nový), Hronek (85. Koubek), Kovařík (69. Novák) - Keita (76. Bartek), Puškáč (69. Necid). Trenér: Klusáček.

České Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Sladký (46. Talověrov) - Hellebrand, Hora (86. Brandner) - Van Buren (76. Škoda), Mihálik, Mršič - Bassey. Trenér: Horejš.