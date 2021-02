"Zápas skončil zaslouženou remízou, ani moc šancí jsme neviděli," přiznal trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Specifické utkání to bylo zejména pro domácího kapitána Josefa Jindřiška. Včera totiž slavil jubilejní čtyřicáté narozeniny, dostal památeční dres a do utkání nastoupil se čtyřicítkou na zádech.

Tradiční diváci na štaflích nebo balkonech přilehlých domů sledovali nudnější fotbalové představení. Hráčům oběma týmů se nedala upřít snaha a rozhodně také bojovnost, ale dominovaly hlavně pozorné obrany. Až těsně před odchodem do šaten se do nadějné pozice probojoval domácí Hůlka a na druhé straně Daněk. Ani jeden neuspěl.

"Olomouc nás překvapila složením sestavy. Přizpůsobila ji terénu, na kterém se opravdu nedalo kombinovat a byla to tedy spíše válka," pokračoval Klusáček.

A to platilo i o všech útočných pokusech ve druhé půli. V domácím dresu byl vidět útočník Necid, v tom olomouckém pak Daněk.

Bohemians tak podzimní porážku 0:3 z Hané svým soupeřům neoplatili, ale s bodem nakonec byli spokojení všichni. Navíc přišli o zraněného Hůlku. "Lukáš Hůlka má podle prvních informací lékařů rozbitou bradu a těžký otřes mozku. Další zprávy budeme mít až po vyšetření v nemocnici, kam hned odjel," dodal Klusáček.

"Byla to oboustranně spíše kopaná. Nám se těžce skládala sestava, řada hráčů je vykartovaných, a tak šanci dostali mladí. Bylo jasné, že to bude zápas o jedné šanci a tu měl v druhém poločase Daněk. Bylo nám jasné už před zápasem, že na tomto terénu to bude spíše boj. Nedalo se kombinovat a je tedy i otázka, jak by se jiným hráčům tady vůbec dařilo. Ztrácíme nyní jen minimálně na páté místo a pro další vývoj bude klíčové, jak se vyvinou následující dva zápas," zhodnotil bitvu šéf olomoucké střídačky Radoslav Látal.

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Julínek - Horák, Melichar - Zelinka (video). Žluté karty: Bederka, Pulkrab - Radek Látal, Zmrzlý, Zifčák.

Bohemians: Le Giang - Hůlka (54. Bederka), Krch, Jindřišek - Dostál, Ljovin, Květ, Vondra - Hronek - Vaníček (66. Pulkrab), Necid.

Olomouc: Mandous - Poulolo, Beneš, Zmrzlý - Radek Látal (80. Zahradníček), Breite, Sladký (89. Slaměna), Daněk, Hála (80. Mihalík) - Chytil, Nešpor (60. Zifčák).