„Ve Spartě jsem neměl takové vytížení, jak bych si představoval. Když se uzdravil Štetina, tak tam bylo v přípravě sedm stoperů, takže hostování v Boleslavi považuji za důležitý krok v mé kariéře,“ nechal se slyšet odchovanec Sparty.

Z Letné si odskočil už v sezoně 2019/2020. První výraznější prvoligové vytížení tehdy nasbíral v Jablonci.

Jak v úvodním rozhovoru v Boleslavi přiznal, ve hře byl severočeský klub i tentokrát. „Ale když ten (Jablonec) udělal Zeleného ze Slavie a do toho mně zavolal pan Jarolím, jehož nabídka mě příjemně překvapila, vzal jsem ji,“ komentoval, jak se na přípravu objevil v Boleslavi.

Také tam se pochopitelně bude muset na svém postu popasovat s konkurencí. Ještě před Plechatým totiž Středočeši ohlásili roční hostování Ondřeje Karafiáta a především pak příchod bývalého reprezentačního kapitána Marka Suchého.

Oba hráči se slávistickou minulostí mají v nejvyšší úrovni nesporně více zkušeností. Šestadvacetiletý Karafiát hlavně díky angažmá v Liberci nasbíral ve FORTUNA:LIZE už 132 startů, o sedm let starší Suchý jich před více než deset let trvajícím zahraničním angažmá stihl 109.

Plechatý s 43 zápasy za dva a půl roku od svého debutu přesto věří, že si svými výkony najde místo v základní sestavě. „Myslím si, že mám v Boleslavi větší šanci prosadit se do sestavy, než ve Spartě, a budu za Boleslav bojovat,“ avizoval.

S týmem by pak rád atakoval přední příčky. „Minulá sezona Boleslavi úplně nevyšla, jak by si představovala, ale nyní je tady mančaft nastavený na to, aby hrál první polovinu tabulky. Doufám, že budeme do pátého místa,“ nechal se slyšet devítinásobný mládežnický reprezentant (U20 a U21), který se na podzim 2018 představil v druholigové Vlašimi.