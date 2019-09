Oba rivalové novou sezonu zahájili zklamáním: ani jeden se neprobojoval do hlavní fáze evropských pohárů. Jenže zatímco Plzeň se oklepala a v tabulce stíhá vedoucí slávisty, tým z Letné se ne a ne vyhrabat z výsledkového bahna.

„Vím, že situace není jednoduchá, fanoušci chtějí vidět svůj milovaný klub úplně jinde, než momentálně je. Každý klub ale zažívá složitější období. O to sladší pak je návrat nahoru,“ řekl záložník Martin Hašek po středeční utrápené výhře v pohárovém duelu v Jihlavě.

Kýžený „návrat nahoru“ vzývají na Letné už pěknou řádku let, jenže realita je jiná. V neděli to bolestně potvrdilo měření sil se Slavií. Tento víkend hrozí, že ve Štruncových sadech dostanou sparťané další tvrdou lekci.

Plzeň pod vedením trenéra Pavla Vrby dobře ví, jak se na tápající Pražany nachystat, navíc v poslední době nabrala formu.

Zápas pravdy

Podcenění prý ale nehrozí. „Teď se ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Zápasy se Spartou vždy patří k nejzajímavějším. Sparta se nikdy nedá podcenit. Výsledkově asi čekali víc, takže budou dělat vše pro to, aby to napravili. Vzhledem k tomu, jaký bodový zisk mají, je to možná o to záludnější,“ myslí si plzeňský kouč Vrba.

Zatímco Viktoria přes dílčí nezdary neztrácí svou herní tvář a hlavně sbírá výhry, ve Spartě drhne prakticky vše. Pokud v neděli opět padne, její ztráta na čelo tabulky už bude enormní.

„Plzeň patří dlouhodobě ke špičce, je od Sparty odskočená a v tabulce bývá v posledních letech před ní. Ale nemyslím si, že bychom do utkání šli bez šance,“ řekl sparťanský kouč Václav Jílek.