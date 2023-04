Na Letné pracuje už od vysokoškolských studií a za tu dobu přešla z oddělení komunikace přes komerční úsek až do toho sportovního. V současnosti má Martina Pavlová ve Spartě z pozice specialisty sportovního úseku na starosti hlavně mezinárodní záležitosti a vztahy. I jí proto dělají radost aktuální výkony A mužstva a vyhlídky směrem k dalšímu ročníku evropských pohárů. „Když se klubu podaří postoupit do základní skupiny je to odměna za naši práci. I když sama nemůžu ovlivnit, jak zápasy dopadnou,“ vypráví Pavlová v rozhovoru pro Deník.

Martina Pavlová zastává ve Spartě pozici specialisty sportovního úseku. | Foto: AC Sparta Praha

Jak sama prozradila, fotbal dříve sledovala, ale žádnou zapálenou fanynkou nebyla. „Já osobně jsem hrála házenou, takže mám ke sportu obecně kladný vztah. Když jsem hrávala, tak jsem byla kustod, vedoucí týmu, člen našeho výboru… Amatérsky jsem bafuňařila už tam,“ vzpomíná Pavlová, kterou v další sportovní kariéře zastavily problémy s achilovkami.

„Ani nevím, jak bych to teď časově skloubila,“ říká dlouholetá zaměstnankyně fotbalové Sparty. Nabídku jít pracovat do letenského klubu dostala během studií na Fakultě tělesné výchovy a sportu od jednoho ze svých současných kolegů. Šlo přitom o přirozenou volbu.

„Ke Spartě jsem vždycky měla pozitivní vztah. Můj děda pokaždé sledoval derby a fandil Spartě. Já ji také měla vždycky radši. Hlavně pokud to člověk nemá rád, tak tady nemůže pracovat tak dlouho,“ vysvětluje Pavlová.

Ta původně nastoupila v roce 2007 do oddělení komunikace, posléze si zkusila práci v komerčním úseku a od roku 2015 se přesunula do toho sportovního. „Pozice ve sportovním úseku mi byla nabídnuta. Pokud máte ambici v klubu pracovat, tak je to něco, co se neodmítá. Je to posun blíž ke sportu. Brala jsem to jako ocenění své práce a neváhala jsem,“ ohlíží se za kariérním posunem.

„Měla jsem trošku obavy, protože to je náročnější a člověk se musí učit nové věci, ale to k tomu patří. Oproti práci v oddělení komunikace to rozdílné je, ale i pro nás ve sportovním úseku je důležité znát fungování klubu i z jiného úhlu,“ dodává.

Asi jen málokdo si přitom dovede představit, co konkrétně práce specialisty sportovního úseku obnáší. „Všichni ve sportovním úseku se podílíme na pořádání utkání a já pomáhám trošku se sportovní administrativou. Na mně je hlavně to, abychom byli v souladu s předpisy. Jak mezinárodními, tak národními,“ popisuje Pavlová s tím, že zastává také pozici UEFA Main Contactu.

„Jsem kontaktem pro UEFU, její zástupce na stadionu a také pro soupeře,“ vysvětluje Pavlová.

„Když hrajeme evropské poháry, tak s týmem cestuji. Při domácích zápasech evropských pohárů jsem přímo mezi střídačkami. V nadsázce musím říct, že to není mé nejoblíbenější místo na stadionu, protože odtamtud na fotbal tak dobře nevidím. Ale musím tam být, a samozřejmě ráda, kdyby bylo něco potřeba,“ doplňuje se smíchem.

Za léta v klubu Pavlová se Spartou pochopitelně procestovala pořádný kus Evropy. Na turistické zážitky a prohlížení památek ale obvykle nemá čas.

„Povinností je tam dost a máme je už den před utkáním. Když mají kolegové čas si město trochu prohlédnout, tak já musím na stadion,“ popisuje Pavlová, která má nejhezčí vzpomínky na Řím a také na Villarreal. „Tam to bylo speciální i proto, že jsme ještě v dubnu byli v pohárech a hráli jsme čtvrtfinále,“ dodává.

I Pavlovou pochopitelně těší aktuální forma Sparty a napínavý boj o titul v domácí soutěži. „Všichni jsme tu hlavně proto, abychom byli úspěšní na hřišti. Proto tu jsme a vytváříme podmínky co nejlepší, aby hráči mohli dosahovat co nejlepších výkonů. Samozřejmě si to užívám, při každém zápase jsem nervózní stejně jako kolegové. To k tomu patří. Tahle práce přináší hodně emocí,“ přiznává.

Není proto divu, že mezi největší zážitky za své šestnáctileté působení v klubu Pavlová řadí mistrovské tituly a vítězství v poháru. „Jsou to ale i úspěchy v Evropě. Když se klubu podaří postoupit do základní skupiny, tak z toho máme všichni obrovskou radost. Splnili jsme tím jeden z cílů. Ambicí klubu je hrát pravidelně v Evropě. Dává to naší práci smysl. Je to odměna za naši práci, i když sama nemůžu ovlivnit, jak zápasy dopadnou,“ říká Pavlová závěrem.

