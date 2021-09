„Věřili jsme si. Za stavu 1:1 jsme měli připraveno střídání a než k němu došlo, bylo to 1:3,“ dodal Klusáček. „Rozhodla naše produktivita v šestnáctce,“ těšilo Trpišovského.

„Pár adeptů na stopera jsme tam měli, někteří by to měli spíše za trest,“ usmíval se Trpišovský. „Čeká nás ještě hodně zápasů a máme jediného zdravého stopera. V béčku máme Michala Šmída, přemýšlíme i o něm,“ dodal už na vážnější notu.

Po dvacáté minutě mu zatrnulo hned dvakrát. Nejprve se zranil stoper Takács, což je v této sezoně prokletí… kdo je stoper v sešívaném dresu, zraní se. A než bylo vystřídáno, využili domácí kraťoučkou přesilovku k vedoucímu gólu. Naštěstí by mělo jít jen o drobné svalové zranění.

„Zápas jsme měli rozehraný na to, abychom slávistickou sérii ukončili,“ mínil trenér klokanů Luděk Klusáček.

Gólovou radost si slávisté užili v Ďolíčku proti Bohemians hned pětkrát. A to vše v úseku mezi 56. a 76. minutou. | Foto: ČTK

Skoro hodinu to vypadalo, že se pokračování rekordní slávistické série ligových zápasů bez porážky otřásá v základech. Ještě na začátku 56. minuty prohrávali obhájci titulu v Ďolíčku 0:1. V následujících dvaceti minutách ale zasypali Bohemians pěti gólya drama se změnilo v jednoznačnou záležitost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.