„Lukáš je rychlý, technicky dobře vybavený záložník, je komfortní s hrou na obou stranách hřiště, což je pro nás podstatný atribut křídelního hráče. Typologicky přesně zapadá do našeho způsobu hry. Má zkušenosti s mezinárodním fotbalem. Od chvíle, kdy se objevila příležitost ho získat, jsme jeho transfer velmi intenzivně řešili," pochvaluje si novou posilu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Sám pětadvacetiletý slovenský reprezentant si nové angažmá pochvaluje.

"Spartu jsem si vybral, protože o mě měli velký zájem, nějakou dobu už jsme spolu komunikovali. To rozhodlo o tom, že jsem sem přišel. Chci týmu pomoct k naplnění těch nejvyšších cílů, k naplnění ambicí, které má. Udělám pro to maximum," těší jej.

Vedle Hancka, Štetiny a Holce je ve sparťanské kabině už čtvrtým Slovákem. "Už jsem si s každým z nich psal. Těším se na ně, ale těším se na celou kabinu, na všechno od realizačního týmu až po všechny hráče. Chci pomoct mužstvu, už se těším na první trénink i zápas," vzkazuje Haraslín.

S fotbalem začínal v Bratislavě, kde se narodil, pořádně o sobě dal vědět v dresu Slovanu. Poté přešel do italské Parmy, následovalo stěhování do polského Gdaňsku a pak návrat na Apeninský poloostrov do Sassuola. Ve slovenské reprezentaci odehrál osmnáct zápasů, včetně nedávného evropského šampionátu.

"Volno po Euru bylo kratší a tak jsem byl celou dobu s týmem Sassuola v přípravě. Jsem připravený hned začít s tréninkem," říká nová posila.