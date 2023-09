Šéf představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík vtrhl před časem do světa sociálních sítí jako velká voda. Řada jeho kontroverzních výroků popudila nejen širokou fotbalovou veřejnost a fandy Sparty, ale i část vlastních příznivců. Ti mu nyní vyčítají, že svými předzápasovými výroky výrazně pomohl k zjitření atmosféry nedělního derby, které skončilo remízou 1:1 a také čtyřmi červenými kartami nebo vášněmi v hledišti.

Fandové Slavie | Video: Deník/František Bílek

Stačí jen nahlédnout na stránky slávistických fanoušků na sociálních sítích. Vůči Tvrdíkovi se po derby vymezuje čím dál více fanoušků „sešívaných“. Po neděli svou zlobu ze ztráty dvou bodů obrací i na svého šéfa. „Jsem slávista, ale Tvrdík degraduje svou práci. Mluví o fotbale jako o zábavě a pak provokuje s ohněm,“ myslí si Jindřich Čermák

„Svými výroky totálně vytočil všechny sparťany. Takhle by neměla vystupovat hlava klubu. Nedivím si, že si to nenechali líbit,“ přidává se Vladislav Klápa.

„Přestala jsem si ho vážit. A to jsem slávistka mnoho let,“ je nekompromisní Jana Šťovíčková.

Podobných vyjádření najdeme desítky.

Jak Jaroslav Tvrdík před 308. derby rozdmýchal vášně? Na sociální síti X (bývalý Twitter) uvedl: „Mám tu čest stát v čele Slavie více než sedm let. Takový zájem o fotbal jsem však nezažil. A to ani ve slávistických zápasech v Lize mistrů. Derby je tentokrát absolutní vrchol letošního roku. Je to součást příběhu, který píšeme ve snaze povznést český fotbal společně s týmy v LFA. Ale jedna věc se nezmění - Sparťané, sežereme Vás v Edenu zaživa! DERBY je NAŠE!“

Později ještě reagoval na tweet jednoho ze sympatizantů Sparty, ve kterém bylo hecování zakončeno slovy „Eden bude hořet“. Tvrdík ve své reakci narážel na zcizení sparťanských vlajek a bubnů částí tvrdšího jádra slávistických příznivců nevhodným komentářem, na jehož konci zopakoval „Eden bude hořet!“

Tvrdík uznal odpovědnost

Jaroslav Tvrdík na sociální síti X v úterý odpovědnost za průběh derby uznal. „Uznáváme naši odpovědnost, včetně mojí osobní. Pro budoucnost fotbalu však chceme diskutovat o příčinách a okolnostech.“

Slávistický šéf zároveň uvedl, že vedení „sešívaných" nesouhlasí s tresty svazové disciplinárky, která udělila kapitánovi Bořilovi a vedoucímu Řehákovi větší tresty než kapitánu Sparty Krejčímu a vedoucímu Letenských Barankovi. „Odvoláme se,“ napsal Tvrdík.

Bitva se zvrhla. Znechucení fanoušci nadávají: Derby buranů, Bořil do blázince

Pražská Slavia za Tvrdíkovy výroky platí nejen ztrátou kreditu a části svých fandů, ale i penězi. Například v roce 2018 musela zaplatit Evropské fotbalové unii (UEFA) pokutu 10 000 eur, což tehdy činilo 258 tisíc korun, za to, že její šéf po střetnutí předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev na sociální síti ostře kritizoval rozhodčí a vyzval místopředsedu UEFA Hrihorije Surkise k rezignaci.