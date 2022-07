„Je to sport, je to fotbal. Nemůžete od nás očekávat, že každý rok vyhrajeme titul. Také by to byla neúcta k soupeřům. Plzeň, Sparta, Ostrava, Slovácko nejsou jen sparingpartneři, kteří nám jen chodí pomáhat s tím, abychom každý rok získávali titul. Uděláme ale vše pro jeho zisk,“ řekl pokorně předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, jenž se vrátí k aktivnímu vedení klubu poté, co se léčil z onkologického onemocnění.

Nová identita i výroční zápas. Slavia chystá oslavy 130 let od založení klubu

Pro Slavii bude speciální motivací i účast v Evropské konferenční lize, její finále se odehraje právě v Edenu. „Vždy když slyším finále pohárů, tak jsme třikrát vypadli ve čtvrtfinále. Je to samozřejmě obrovská pocta pro klub, že můžeme pořádat takovou akci. Pro nás je první krok se do té soutěže hlavně dostat. Musíme zdolat tři předkola, zvládnout šest zápasů. Pak se můžeme bavit, jestli a kam můžeme dojít,“ říká trenér Slavie Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci vstoupí příští týden do 2. předkola v dvojutkání s gibraltarským St Joseph's.

Hráči na hostování, Plavšič na odchodu?

Obránci Davida Douděra a Eduardo Santos, křídelník Ewerton, útočník Václava Jurečku či defenzivní záložníci Matěja Valenta a Christ Tiéhi. Slavia v přestupovém oknu skutečně nelenila a dělá vše proto, aby znovu získala mistrovský titul. S tím ale přechází logický přetlak v kádru, který Slavia musí řešit.

Velmi blízko je hostování nadějného záložníka Daniela Samka a obránce Maksyma Talovjerova, jehož působení v Edenu bylo prozatím velkým zklamáním. „Některé věci se rýsují, jsou na spadnutí. U Dana Samka jsme pečlivě hledali klub, kde dostane to vytížení, které potřebujeme. To samé se týká i Maxe Talovjerova. To jsou dva hráči, kteří v nejbližší době odejdou,“ přiznal trenér Trpišovský.

Cirkus Eden nedával větší smysl. Prezentace dresů Slavie budí fanouškovské emoce

Vedení červenobílých také řeší odchod Srdjana Plavšiče, který má na Slavii lukrativní smlouvu, kterou ale nepodpořil dobrými výkony. V případě zajímavé nabídky je ještě ve hře odchod Petera Olayinky, okolo kterého krouží turecké kluby. Po pohárové prověrce vstoupí Slavia do ligy utkáním s Hradcem Králové, který hraje v Mladé Boleslavi.