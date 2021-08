Ovšem výkon, šance a zajímavé akce přebila atmosféra. Stadion v Mladé Boleslavi zaplnilo jen 3712 fanoušků. Tak slabou návštěvu tady na Slavii dlouho nepamatují. Podobné číslo (3726) oznámil hlasatel naposledy v roce 2012, kdy se sešívaným zrovna nedařilo.

Důvod? Cena vstupenek. Domácí se rozhodli prodávat lístky za 500 korun.

Táboru hostujících fanoušků z uskupení Tribuna Sever se to nelíbilo, rozhodli se utkání bojkotovat. "Odsuzujeme nechutné praktiky Mladé Boleslavi. Slávisti, nepřistupujte na jejich hru, příště to zkusí někdo další," vzkázali.

Někteří to vyslyšeli. Na tribunách sice v sobotu lidé ve slávistických dresech posedávali, ale žádná sláva. Navíc právě tihle příznivci hned večer po zápase referovali Jaroslavu Tvrdíkovi zvěst, že v městě aut se s lístky podvádělo.

"Máme řadu podnětů, ze ceny nebyly stejné. Požádáme Mladou Boleslav o vyjádření," reagoval šéf Slavie.

Odpověď? "Už v týdnu jsme komunikovali se zástupci Ligové fotbalové asociace. Podle jejího vyjádření jsme nic neporušili," oznámil tiskový mluvčí boleslavského celku Jiří Koros.

Meritum věci spočívá v tom, že i domácí fanoušci měli zaplatit 500 korun. Leč jednotné ceny v sobotu úplně nebyly - "domácím" seniorům a dětem do 16 let se lístky prodávaly s padesátiprocentní slevou. Najednou tak prý spousta fanoušků přišla se vstupenkou určenou teenagerům a důchodcům.

SK Slavia Praha se bude zabyvat podnety svych fanousku na rozdilnou cenovou politiku u domacich a hostujicich fanousku na dnesnim zapase s FK Mlada Boleslav. V pripade, ze by se to potvrdilo, bude to resit s fotbalovymi organy i organy pro ochranu spotrebitele a regulaci trhu.