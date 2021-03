Takhle naštvaný dlouho nebyl. Slávistický trenér, který v sobotu oslavil 45. narozeniny, se o přestávce pořádně rozvášnil. Sešívaní prohrávali v Uherském Hradišti po prvním poločase 1:2 a jemu nevadil pouze horší přístup, ale hlavně gól Michala Kadlece těsně před odchodem do kabiny.

Svěřencům v šatně důrazně vyčinil, kromě hráčů to však schytaly také dveře od hostující šatny. V návalu vzteku je prokopl!

Důkaz paradoxně přinesla fotografie na Twitteru vršovického celku. „Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí. Domácím jsme se samozřejmě omluvili,“ uvedl ředitel marketingu a PR manažer Michal Býček.

Hosté pořádající klub okamžitě informovali a vzniklou škodu nahlásili. „Ujistili nás, že nám škodu ihned zaplatí. Tímto je to pro nás vyřešené,“ řekl mluvčí Slovácka Marek Jurák.

Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí. Domácím jsme se samozřejmě omluvili:-) #slosla pic.twitter.com/OIQH0rOKlB — Michal Bycek (@michalbycek) February 28, 2021

Konec příběhu. Konec i proto, že oba kluby spolu vycházejí.

Náročný zápas

A co vlastně řekl sám Trpišovský? „Byl to hodně náročný zápas. Soupeř dvakrát vedl, museli jsme dotahovat. Slovácko potvrdilo, že je zaslouženě třetí. Díky mimořádným individuálním výkonům některých našich hráčů se nám to povedlo otočit," řekl již klidný trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Obhájce titulu v lize neprohrál už 33 utkání po sobě a k vyrovnání vlastního rekordu mu chybí tři zápasy. Slávisté zvýšili v tabulce náskok na 11 bodů před druhou Spartou, která ale kvůli koronaviru v týmu nehrála duel s Příbramí. Slovácko prohrálo po devíti kolech a na třetím místě má o bod více než Jablonec. A kdy byla Slavia naposledy poražena? Téměř přesně před rokem na Slovácku…