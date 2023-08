/FOTOGALERIE/ Fotbalisté pražské Slavie vyhráli i čtvrtý ligový zápas nové sezony. Před vyprodanými tribunami mladoboleslavského stadionu porazili domácí 1:0. Na gólu měl podíl střídající Tijani, který po minutě pobytu na hřišti hlavičkoval a domácí Poulolo míč tečoval za záda bezmocného gólmana.

FORTUNA:LIGA, 4. kolo: FM Mladá Boleslav - SK Slavia Praha (0:1), 13. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

V prvním poločase se ve strhující atmosféře zaplněné arény hrál bojovný fotbal. Byť se oba celky snažily o aktivní ofenzivní hru, brankáři zase mnoho práce v úvodním dějství neměli. Přeci jenom o něco více ji měl domácí Matouš Trmal, který musel řešit hlavně nebezpečné centry hostů, skvěle si pak poradil s dobře kopnutou standardkou Masopusta, který svou střelu z přímého kopu nasměroval dobře pod horní tyčku domácí branky. Gólman Boleslavi však byl se svým akrobatickým zákrokem v pohotovosti a míč vytěsnil na roh.

Jediný gól rozhodl. Bohemka doma podlehla Slovácku

Na druhé straně se Boleslav snažila hrozit z rychlých brejků, jeden z nich nedotáhl do konce Mareček. Nebezpečná pak Bolka byla také z rohových kopů, přímou střelu na branku však její hráči v prvním poločase nezrealizovali.

„V prvním poločase to bylo vyrovnané, trošku rozkouskované fauly. S ním jsme ale mohli být spokojení, protože jsme Slavii nepustili do žádné vyložené šance, byla tam jenom jedna dobře kopnutá standardka,“ řekl kouč Boleslavi Marek Kulič.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Ohrozit přímo brankáře Koláře se jeho týmu bohužel nepodařilo ani v dalším průběhu zápasu. Jeho klíčový příběh se začal psát v 58. minutě. To hostující kouč Trpišovský poslal na hřiště místo Chytila s Jurečkou van Burena a Tijaniho. Druhý jmenovaný se po minutě pobytu na hřišti po odvráceném rohu a následném centru Provoda dokázal dostat do souboje s domácím Poulolem tak, že donutil domácího záložníka srazit si míč do vlastní branky. Nakonec se jednalo o jediný, a tedy rozhodující gól zápasu.

„Od začátku druhého poločasu nás Slavia přimáčkla, a nakonec z toho tlaku vytěžila gól, i když jsem se teď koukal, že byl vlastní. My jsme dnes bohužel měli slabou aktivitu směrem do útoku. Až na Karafiátovu střelu, kterou jeden z obránců vyrazil kolenem, jsme se do ničeho nedostali,“ dodal kouč Boleslavi.

Obrazem: Derby Prahy 10 ovládly Strašnice. Malešicím daly osm gólů

„Zápas potvrdil to, co jsme očekávali, byl to náročný zápas a bylo těžké získat tři body. Domácí mají skvěle poskládaný tým včetně lavičky. O to víc si vážím, že jsme utkání zvládli skvěle do defenzivy a eliminovali jsme ofenzivní trio Boleslavi,“ řekl kouč hostů Jindřich Trpišovský. A pokračoval: „V prvním poločase jsme se tolik nedostávali do šancí, volili jsme špatné řešení nebo Boleslav dobře odbránila. Ve druhém poločase jsme udrželi tempo z první půle, k čemuž přispěli i střídající hráči. Dostali jsme se do vedení, pak tomu jenom chyběl rozdílový gól, abychom vyřešili lépe nějaký brejk a rozhodli zápas dřív. Jak už to bývá, tak soupeř v závěru poslal na hřiště vysoké hráče a přišly závary, takže to bylo těžké až do konce.“

„Kdybychom proměnili alespoň padesát procent šancí, tak mohl být konec poklidnější. Ale zápas jsme měli po celou dobu pod kontrolou,“ dodal obránce Slavie Lukáš Provod.

Sparta řádila. Jablonci na jeho hřišti nasázela pět gólů

FK Mladá Boleslav – SK Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 59. vlastní Poulolo. Rozhodčí: Machálek. ŽK: Sakala, Šimek – Tomič. Diváci: 5000.

Boleslav: Trmal – Suchý, Karafiát, Poulolo – An. Kadlec (87. Šimek), Sakala, Mareček (69. Ladra), Suchomel – Jawo (69. Salomon), Hilál (75. Pulkrab), Kušej.

Slavia: Kolář – Masopust, Ogbu, Ousou, Provod (69. Holeš) – Ševčík, Oscar – Tomič (46. Zafeiris), Jurečka (58. van Buren), Wallem (44. Jurásek) – Chytil (59. Tijani).