Fotbalistům Bohemians se povedlo do tabulky připsat cenné tři body. Na domácím trávníku v Ďolíčku porazili Karvinou, která v minulém kole šokovala FORTUNA:LIGU výhrou v Plzni. Tři body za výhru 1:0 trefil klokanům v 52. minutě Prekop.

Fotbalisté Bohemians (na ilustračním snímku) doma porazili Karvinou 1:0. | Foto: Deník/Michal Káva

"Klokani" v lize uspěli po dvou předchozích porážkách, minulý týden navíc vypadli se Spartou v osmifinále poháru. Doma nepodlehli dnešnímu soupeři ani v osmém vzájemném utkání v nejvyšší soutěži. Slezané neskórovali na hřišti Bohemians pošesté v řadě a nenavázali na překvapivé vítězství 1:0 z duelu v Plzni, kde před dvěma týdny získali jediné venkovní body v sezoně.

Úvod utkání byl v Ďolíčku oboustranně ofenzivní. Už ve druhé minutě donutil domácího gólmana Jedličku k zákroku Čavoš, na vítěznou branku ze zápasu v Plzni ale nenavázal. Hned z protiútoku přestřelil po pěkné kombinaci na jeden dotyk Hála a stejný hráč o chvíli později hlavou poprvé prověřil Holce. Atraktivní úvodní pětiminutovku završil Jedličkův pohotový zákrok proti Čurmově ráně na přední tyč.

Prohra na závěr podzimu. Žižkov se vracel s prázdnou z Příbrami

Bohemians, kteří dnes překvapivě nezvolili typické rozestavení se třemi stopery a nastoupili s čtyřobráncovým systémem, postupně převzali iniciativu. V 19. a 23. minutě se dostal dvakrát do zakončení Hrubý, první střelu mu však zblokovala obrana a napodruhé nasměroval Dostálův centr mimo. "Klokani" dostali míč do sítě až v nastavení, videorozhodčí ale rychle odhalil výrazný Puškáčův ofsajd a branku odvolal.

Pražané vstoupili do druhé půle náporem a Holec musel řešit spoustu nebezpečných centrů a závarů ve vápně. Domácí byli odměněni v 52. minutě. Prekop odstavil od míče Fleišmana, za pokutovým územím si srovnal míč na levačku a přesnou technickou střelou do horního rohu překonal svého slovenského krajana v karvinské bráně. Šestadvacetiletý útočník si připsal třetí zásah v ligovém ročníku a je nejlepším střelcem týmu.

Pražský fotbal o víkendu: Kdo, kdy, kde a s kým?

Před tímto kolem s 11 vstřelenými góly nejhorší ofenziva soutěže (společně s Pardubicemi a Teplicemi) nepolevila a nadále držela Slezany pod tlakem. Hůlka trefil po hodině hry hlavou z ideální pozice jen dobře postaveného Holce a neujala se ani Smržova zablokovaná střela.

Karviné se v ofenzivě nedařilo a nepomohlo jí ani trojité střídání z 63. minuty. Slezané sice v závěrečné dvacetiminutovce vyrovnali hru, kromě nástřelu Budínského z 87. minuty si ale žádnou nadějnou situaci ke vstřelení branky nevytvořili. Potvrdili tak nepříznivou bilanci na stadionu Bohemians, kde v osmi vzájemných ligových utkáních skórovali pouze jednou.

Máme skvělou partu, jen výsledky mohly být lepší, má jasno kanonýr Admiry Šiler

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Veselý (Bohemians 1905): "Viděli jsme zajímavé, svižné utkání. Karviná hraje ofenzivně, jejich hráči nahoře jsou velmi nebezpeční. Až na závary na začátku jsme ale zápas relativně kontrolovali. Bohužel nás zase trápila koncovka, ale pozitivem je, že jsme se do gólových situací dostávali ve větším počtu lidí. S myšlenkou na čtyřobráncové rozestavení jsme si pohrávali už delší dobu, hráli jsme to zatím jenom v úvodu mého angažmá v Bohemce. Byla to varianta už minulý týden na Spartu, nakonec jsme si nechali delší čas na nácvik, abychom Karvinou překvapili. Donutila nás k tomu i zdravotní situace, ale chtěli jsme udělat změnu, oživit ofenzivu. Myslím, že se to dnes povedlo a vyhráli jsme zaslouženě."

Juraj Jarábek (Karviná): "Byl to slušný fotbal v dobré kulise, zápas měl grády i tempo. Do utkání jsme dobře vstoupili, v úvodu jsme měli několik náznaků šancí. Bohemka měla dost standardních situací, ze kterých hlavně hrozila. Před druhým poločasem jsme si v kabině říkali, že se nesmí opakovat zápas s Baníkem, bohužel jsme opět hned po přestávce inkasovali. Musím ale uznat, že Prekop to trefil krásně. Chyběla nám dnes lepší finální přihrávka a kvalita v zakončení, Bohemka vyhrála zaslouženě."

Sešívaná paráda! Slávisté oplatili AS porážku a mají téměř jistý postup

Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 52. Prekop. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Dresler - Berka (video). ŽK: Miller (trenér brankářů) - Boháč, Jarábek (trenér), Ezeh. Diváci: 4279.

Bohemians: Jedlička - Dostál, Köstl, Hůlka, Hybš - Beran (80. Mužík), Hrubý, Smrž, Hála (80. Shejbal) - Prekop (88. Jindřišek) - Puškáč (70. Matoušek). Trenér: Veselý.

Karviná: Holec - Čurma, Krčík, Bederka, Fleišman - Memič, Čavoš (76. Ezeh), Boháč (63. Budínský), Iván (63. Papalelé) - Akinyemi, Doležal (63. Ayaosi). Trenér: Jarábek.