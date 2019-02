Skvělá příprava fotbalistů Sparty je dávno zapomenuta, klokani jim na úvod jarní části FORTUNA:LIGY připravili pořádně ledové ligové vystřízlivění. A přesto, že Sparta porazila Bohemians v malém pražském derby 1:0, zápas se dohrával za hlasitého pískotu tribun a pokřiku „Ščasný ven“.

Bohemians – Sparta, snímek z posledního vzájemného utkání v květnu 2018. Zleva Martin Frýdek (Sparta), Dominik Mašek (Bohemians) a Guélor Kanga (Sparta). | Foto: ČTK/Deml Ondřej

Vítězný gól kapitána Frýdka totiž padl v 90. minutě z penalty, jejíž nařízení potvrdil až videorozhodčí.

„Je to vydřené vítězství. Nemůžu říct, že bychom zklamali, ale čekali jsme víc. Viděli jsme, jak se nadřela Slavia, jak Plzeň… Bylo to o hlavě. Je důležité, že jsme první zápas zvládli,“ ulevil si trenér Letenských Zdeněk Ščasný.

Po úvodním oťukávání to byli hráči z Vršovic, kteří začali jako první kousat, ale obrana odolala a po čtvrt hodině hry odstartovala Tettehova povedená střela sparťanský tlak.

Blízko k úvodnímu gólu byl domácí mladík Hložek. Nejmladší hráč v historii, který se kdy objevil v základní sestavě Sparty, hlavičkou přeloboval gólmana, ale míč orazítkoval břevno.

Domácí tlačili, ale místo toho, aby vstřelili uklidňující gól, tak těsně před odchodem do šaten sami málem inkasovali. To když po špatně rozehraném trestném kopu podnikli hosté rychlý protiútok, který ale nakonec k ničemu nevedl.

Zahrozit uměli i hosté, ovšem jejich kontry domácí likvidovali. A když přišel sporný moment a klokani se dožadovali penalty, přezkoumání u videa nebylo podle rozhodčího potřeba.

Do druhého poločasu vstoupili sparťané aktivně a vypadalo to, že se konečně chytnou. Klokani ovšem srdnatě bojovali a jakýkoliv náznak domácí akce dokázali likvidovat.

Z tribun se začal čím dál tím častěji ozývat pískot a kopačky sparťanských fotbalistů začala ovládat nervozita. Ke zlepšení nepomohlo ani trojí střídání, do hry se dostal i mladší z Hašků, syn trenéra Bohemians, ale ani on nedokázal Spartu dotlačit ke kýženému gólu.

Závěrečnou desetiminutovku museli hosté odehrát oslabeni. Na svůj první ligový zápas v dresu Bohemians nebude dobře vzpomínat mladý Rus Levin, který musel po druhé žluté kartě předčasně do šaten.

Přesilovka nakonec k vítěznému gólu vedla, ale pyšní na sebe sparťané tedy rozhodně být nemohou. Až když se rozeběhlo nastavení, došlo k situaci, po které rozhodčí odešel přezkoumat video a nařídil penaltu. Míč si vzal Frýdek a … nedal! Ovšem od Fryštáka se míč odrazil přímo zpátky na Frýdkovy kopačky a tentokrát už domácí kapitán nemohl minout.

„Bohemka se zatáhla, nemohli jsme nalézt cestu dopředu, bylo to těžkopádné,“ dodal Ščasný, který bude mít určitě hodně o čem přemýšlet. S tím, co jeho svěřenci na úvod ligového jara předvedli, nemohou na zlepšení ani pomýšlet.

Na straně poražených pochopitelně vládlo obrovské zklamání.

„Hodně krutá prohra. Budu smutný. A dlouho,“ kroutil hlavou trenér Bohemians Martin Hašek.

Vůbec se mu nelíbil ani rozhodující okamžik zápasu.

„Bylo to úplně mimo míč. Ale snad to tedy rozhodčí posoudil podle pravidel. Líbilo by se mi ale, kdyby se šel podívat na video i v první půli po sražení Závišky,“ dodal.