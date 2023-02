Tomič přestoupil ze Slovácka do Slavie. Sezonu dohraje v Mladé Boleslavi

Očekávaný transfer se v pátek v podvečer realizoval, dotáhl do konce. Slovenský fotbalista Michal Tomič po roce a půl opouští Slovácko a přestupuje do pražské Slavie. V Edenu prošel zdravotní prohlídkou, podepsal smlouvu do 30. června 2026. Zbytek letošní sezony ale stráví na hostování v Mladé Boleslavi.

Slovenský fotbalista Michal Tomič přestoupil ze Slovácka do pražské Slavie. | Foto: Petr Končal, SK Slavia Praha