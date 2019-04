Na opačné straně hřiště přitom nestál nikdo menší než slavná Sparta. I když upřímně - v neděli připomínala parta v rudých dresech spíš ochotnický soubor zájezdního hostince. To však nesnižuje výkon Karviné, která se sympaticky snaží o záchranu.

Pod trenérem Františkem Strakou se herně probrala a začíná sbírat body. V neděli na Letné se hráči mohli přetrhnout, aby vybojovali další úspěšný výsledek.

„Celý tým si za tím šel, makali jsme, dřeli. Měli jsme připravenou taktiku, eliminovali jsme silné stránky Sparty a jejích nejlepších hráčů,“ pochvaloval si střelec dvou karvinských gólů Tomáš Wágner, který si v sobotním rozhovoru pro Deník góly tak trochu přivolal.

„Říkal jsem, že se mi na Spartu daří,“ culil se po utkání Wágner, který si při absenci nemocného Pavla Dreksy nasadil na ruku kapitánskou pásku.

Nebyla to jediná vynucená změna v karvinské sestavě. Místo brankářské jedničky Martina Berkovce, který měl problémy se zápěstím (a navrch tři žluté karty) šel mezi tyče náhradník Martin Pastornický. A spoluhráče podržel! Nebyl daleko od čistého konta. Sparta ho překonala až v závěru. „Martin ukázal, že je skvělý gólman,“ chválil Pastornického trenér František Straka, který věděl, co na Spartu platí. „Vycházeli jsme z našich silných stránek a ty silné soupeřovy jsme otupili,“ mnul si ruce Straka.

Wágner překonal sezonní maximum. Góly chci dávat dál, ujišťuje

Výrazně přispěl k výhře Karviné právě Tomáš Wágner, jehož sezonní maximum se v kariéře dvakrát zastavilo na deseti ligových brankách. Poprvé to bylo v ročníku 2014/15, kdy hostoval v Mladé Boleslavi, podruhé pak v minulé sezoně už v dresu MFK.

Vítězství 3:1 na Spartě se přitom vůbec nečekalo. „Tak vůbec nečekalo… To bych nechtěl říkat. Jít do zápasu s tím, že nečekáte, že vyhrajete, to by samozřejmě bylo blbě. Ale pochopitelně jsme sem jeli s pokorou, Sparta má v republice velké jméno,“ uznal.

Na druhou stranu jsou tyto zápasy asi přesně těmi, které fotbalisté berou jako šanci se ukázat. „Člověk se chce zviditelnit a dokázat lidem, že jsme dobří fotbalisté, že nejsme ‚jen nějaká‘ Karviná. A potvrdili jsme to. Jsem za kluky v kabině strašně rád, protože jsme makali jako tým a teď si to vítězství užijeme, protože bylo zasloužené,“ radoval se kapitán týmu spolu s ostatními karvinskými hráči.

Dvěma zásahy do sítě svého oblíbeného soupeře si přitom vylepšil svou kariérní bilanci za jednu ligovou sezonu. „To mě velmi těší, ale ještě zbývá dost zápasů do konce sezony a já mám pořád velkou motivaci dál pomáhat týmu a dávat další góly,“ ujistil Wágner.

A pochválil karvinské fanoušky. „Za každého fanouška, který sem přijede s šálou Karviné, jsme samozřejmě rádi. Není to sem zrovna blízko. A že byli hodně slyšet? Domácí fandové byli při tom průběhu asi dost opaření, tak to měli jednodušší. Ale samozřejmě to je příjemné, můžeme si pak všichni tu radost užít společně. A doufám, že na náš sobotní zápas s Libercem se lidé také přijdou podívat v hojném počtu,“ zakončil karvinský střelec.