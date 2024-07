Chorý přišel do Plzně v roce 2018 z Olomouce a pomohl Viktorii ke dvěma mistrovským titulům. Letos s ní také postoupil do čtvrtfinále Konferenční ligy. V dubnu prodloužil smlouvu do roku 2027. Teď požádal Západočechy a odchod do Slavie. Viktoria by podle spekulací médií mohla za Chorého získat částku sahající ke 100 milionům korun, jde tedy o jeden z nejdražších přestupů v rámci ligy.

"Chci v životě udělat něco víc, posunout se dál v kariéře. Chci být prospěšný týmu, střílet góly, sbírat body, chci si zase zahrát Ligu mistrů. V rozhodování mi pomohl (brankář) Jindra Staněk i další reprezentanti ze Slavie," uvedl Chorý, který v 207 ligových utkáních vstřelil 50 branek.

Slavia i Chorý jdou do rizika. Reprezentační útočník totiž není u fanoušků kvůli častým excesům zrovna oblíbeným hráčem. Nepomohlo mu ani přiznání, že je odmalička sparťanem, stejně jako celá rodina, a jeho největším snem je nosit dres letenského rivala.

"Je mi dvacet devět, už jsem něco zažil. Na hodně věcí jsem pyšný, na některé ne. Za svůj tým jsem vždy připravený zemřít, teď to nebude jinak," vzkázal Chorý. "Určitou nálepku mám asi v celé republice, té se nezbavím. Ale nedělám si z toho velkou hlavu. Budu chtít ukázat fanouškům svou pravou stránku. Tu ukážu na hřišti. Od toho se to bude všechno odvíjet. Stane se ze mě Pražák. Těším se na to, je to krok nejen v mé kariéře, ale i v životě," dodal.

Z prvních reakcí na sociálních sítích je jasné, že Chorý bude složitě získávat fanoušky na svou stranu.

S Chorým pro titul

Slavia tři sezony po sobě nezískala titul, nejprve ji o něj připravila Plzeň a v posledních dvou případech Sparta. "Úkolem tohoto klubu je od nepaměti porážet svého největšího rivala v derby, vyhrávat tituly a tím dělat radost našim fanouškům. Věřím, že Tomášův příchod do už tak silného týmu Slavie nám pomůže plnit tento historický úkol lepe než v posledních letech," poznamenal předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, který nejdřív Chorého ve Slavii nechtěl.

"Postupně se můj názor měnil. Roli sehráli naši hráči, kteří ho znají, nebo Jindra Staněk. Poznal jsem ho také osobně jako člověka, tátu dvou holčiček. Důležité bylo, že sám chce k nám. Věříme, že týmu může pomoci. Být gamechanger. Proto jsem prosil – dejme mu šanci. A věřte mi, že jsem si vědom rizika i svojí odpovědnosti. Pravda leží na hřišti. Čas ukáže,“ řekl Tvrdík.

Už v sobotu Slavie s Plzní potvrdily, že o Chorého přestupu intenzivně jednají. "Jak jsme avizovali o minulém víkendu, hráč i jeho agent nám sdělili, že mají zájem o přestup do Slavie a toto rozhodnutí bylo finální. Zahájili jsme tedy s klubem oficiální jednání a dnes došlo k dohodě. Vždy platí, že dres Viktorie Plzeň budou oblékat jen hráči, kteří se za něj budou rvát. Tomáš se rozhodl jinak, šlo čistě o jeho volbu a v takovém případě nedávalo smysl transferu bránit," řekl předseda představenstva a generální ředitel Plzně Adolf Šádek.