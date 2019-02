„Nehráli jsme optimálně,“ uznal letenský kouč.

Správný postřeh. Juliska viděla první branku hned po pár desítkách sekund, ve třetí minutě se prosadil Miloševič. A parádně. Slovenský záložník napřáhl zpoza vápna a míč poslal do šibenice.

„Náhodný, ale překrásný zásah,“ glosoval gól svého svěřence trenér Roman Skuhravý.

Vedení vydrželo domácím pouze deset minut. Po akci z pravé strany se balon dostal až k volnému Kangovi, který napálil míč do sítě.

Po změně stran šla znovu do vedení Dukla. Tetourův střílený centr z rohu vápna srazil do vlastní sítě Plechatý. „Věřil jsem, že Sparta nemá náboje, aby nás dotáhla,“ prohlásil Skuhravý.

Jenže chyba lávky. Odpověď na sebe opět nenechala dlouho čekat. Sáčkův centr ze standardky umístil hlavou do sítě Zahustel. A v 81. minutě přišla chvíle pro útočníka Tetteha. Jeho desátá branka v sezoně znamenala obrat, který už letenský celek ubránil.

„Vše, co si soupeř vytvořil, vyplynulo z našich chyb. Bylo hodně těžké dostat se zpět, takže jsme rádi za tři body, které jsou pro nás nejpodstatnější,“ prohlásil kouč Zdeněk Ščasný.

Do očí bijící fakt? Sparta i přes další stoprocentní zisk nepředvedla žádnou dechberoucí podívanou, a tak si její lodivod, který je trnem v oku některých fanoušků, musí vyslechnout kritiku.

Přesto může být lépe. Svěží vítr by mohla přinést vzývaná posila Bořek Dočkal.

„Není tajemstvím, že o něj usilujeme. Vím, co od něho čekat, znám ho dlouho. Snad se jeho příchod dotáhne do utkání s Baníkem,“ dodal trenér.

Pokud ano, Sparta by zase mohla nahánět strach. Třeba i Slavii a Plzni.