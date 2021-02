Fanoušci na derby? Slavia má plán, jenže Blatný si ji "spletl" s kulturou

Tři tisíce diváků na zápase Slavie se Spartou? Za normálních okolností by šlo o ostudu, dnes je to pro šéfa červenobílých Jaroslava Tvrdíka vysněný cíl. Zatím se nenaplní, odmítl to ministr zdravotnictví…

Fanoušci fotbalistů Slavie. | Foto: ČTK / ČTK

Kolem dění na tribunách v Edenu je poslední dobou rušno. Nejdřív vzbudil vášně Roman Prymula a další privilegovaní fanoušci (a „fanoušci“) na pohárovém zápase s Leicesterem. Nyní vedení Slavie napřelo svou snahu jiným směrem. Boss pražského klubu Jaroslav Tvrdík totiž oznámil, že na nejbližší tři domácí zápasy sešívaných by mohli přijít diváci. Údajně má jít o 3000 lidí, což by znamenalo přibližně patnáct procent z kapacity vršovického stadionu. Starosta Novotný hájí papaláše na Slavii: Ubohý, nefér lynč. Nikdo nic neporušil Přečíst článek › „Ministr zdravotnictví podpořil pokračování druhé etapy pilotního projektu Cesta ze tmy. Je naděje, že na příštích zápasech by mohlo být 2000 fans z řad permanentkářů a 1000 hostů bezplatně jako dárek všem z integrovaného záchranného systému,“ uvedl Tvrdík na Twitteru. Ministr zdravotnictvi CR podporil pokracovani druhe etapy pilotniho projektu Cesta ze tmy. Je nadeje, ze na pristich zapasech by mohlo byt 2.000 fans z rad permanentkaru a 1.000 hostu bezplatne jako darek vsem z integrovaneho zachranneho systemu. Vsichni PCR test v den zapasu. pic.twitter.com/fNDCk5dx88 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 23, 2021 Slavia si podle něj na předchozích duelech s Pardubicemi a právě s Leicesterem vyzkoušela testování pozvaných hostů v mobilní laboratoři. Výsledky testů byly k dispozici za pár hodin a systém byl propojen s turnikety u vchodů. Nyní se Tvrdík obrátil na ministra Blatného s tím, že klub je připraven garantovat aktuální testy i respirátory pro 3000 osob. „Věřím, že dojde ke stoprocentní eliminaci jakékoliv možnosti šíření covidu-19,“ napsal slávistický šéf. Podpora projektu neznamená schválení Blatný už prý projektu Cesta ze tmy předběžně vyjádřil podporu, jenže to neznamená, že otevření ochozů z Edenu je skutečně schváleno. Potvrdilo se to ostatně hned večer, kdy ministr promluvil v televizi. "S ohledem na to, co se stalo minulý týden na fotbalu, bych doporučil, aby to na fotbalovém utkání bylo zatím v tomto případě odloženo. A nespojoval bych fotbal s tímto projektem, protože ten je primárně pro kulturní akce," uvedl šéf rezortu zdravotnictví. Po čtvrtečním mači s Leicesterem se musel Tvrdík omlouvat, když vyšlo najevo, že klub pozval řadu prominentů. „Morální selhání,“ uznal Tvrdík, zároveň ale dodal, že by byla škoda, kdyby to ohrozilo celou Cestu ze tmy. Naděje žije. Slavia se vyrovnala favoritovi, a tak má šanci na postup Přečíst článek › Podle něj jde o ideální způsob, jak alespoň částečně vrátit fanoušky na stadiony bezpečným způsobem.