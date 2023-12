Teplický milionový obchod jde už do finále. Chaloupek se stane posilou Slavie

/FOTO, VIDEO/ Teplický talentovaný fotbalový stoper Štěpán Chaloupek míří do pražské Slavie. Jaro dohraje ještě Na Stínadlech, do Edenu se bude stěhovat po skončení sezony, ve které by rád pomohl k záchraně sklářů mezi prvoligovou elitou. Přesun šikovného zadáka by kluby měly potvrdit na začátku ledna.

Teplice - Bohemians | Video: Deník/František Bílek