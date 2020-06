Není pochyb o tom, že Karabec brzy přidá další branky. V neděli v Karviné sice nastoupil až na několik posledních minut, ale hned se nebojácně vřítil do šestnáctky domácích a přes obránce napálil míč do sítě. Další vycizelovaný talent Sparty ze strahovské mládežnické akademie tak o sobě dal vědět i na elitní úrovni.

„Takhle to byl vysněný nástup a jsem za to strašně rád,“ usmíval se Karabec po utkání pod svou rudou rouškou. „Dostal jsem dobrý balon od Andrease (Vindheima, pozn. red.) a byla to situace dělaná na to, abych si to buď vzal jeden na jednoho, nebo vystřelil přes obránce,“ popsal mladičký záložník svou premiérovou ligovou trefu.

Ve vítězném duelu na promočeném karvinském pažitu se mezi střelce zapsal také Adam Hložek, který je o necelý rok starší a už patří mezi opory Letenských. Podle statistik a historických záznamů se ještě nikdy nestalo, aby v nejvyšší soutěži skórovali v jednom zápase a za jedno mužstvo dva hráči do osmnácti let.

Hložek: Jsem rád, že mě nepřekonal

Mimochodem: právě Hložek je historicky nejmladším ligovým střelcem. „Jsem rád, že mě nepřekoval,“ hecoval se smíchem Karabce.

Druhé místo mezi střelci-teenagery patří příbramskému Tomáši Pilíkovi, třetí je nově Karabec. Na čtvrtou příčku odsunul dalšího sparťana Václava Kadlece.

Je to vůbec zvláštní, že letenský velkoklub chrlí už delší dobu obří talenty, ale málokterý z nich se trvale uchytí ve sparťanském áčku. Když už v lize zazáří, často je to až po odchodu ke konkurenci. Při pohledu na mladé ofenzivní klenoty, jako jsou Hložek, Karabec či Václav Drchal, je s podivem, že Sparta neustále vábí drahé posily odjinud.

Karabec, který od úterka přesně za měsíc oslaví sedmnácté narozeniny, si každopádně cení možnosti trénovat s áčkem. Obzvlášť vzhledem k tomu, že kvůli zrušení nižších soutěží teď nemůže startovat za béčko.

Sbírá minutky v prvním týmu a doufá, že jeho času na hřišti bude postupně přibývat. „Vždycky to může být lepší. Zatím jsem rád, že můžu trénovat s těmi nejlepšími,“ pochvaluje si Karabec. „Vytížení není problém a budu rád, když občas naskočím.“