Na konci minulé sezony Václav Jurečka gólově explodoval. V nadstavbě nasázel za pět zápasů neuvěřitelných 12 branek a stal se nejlepším střelcem FORTUNA:LIGY. Od té doby ale přišlo gólové sucho. Slavistický útočník se trefil v přípravě proti Podbrezové, ale v soutěžních zápasech vyšel hned pětkrát naprázdno. První radost ze vstřelené branky ale přišla v ten pravý čas. Jurečka v odvetě proti Dnipru-1 vyrovnal na 1:1, uklidnil svůj tým a dopomohl mu k jistotě účasti ve skupině evropských pohárů. „Věřím, že odteď už půjde všechno správnou cestou,“ vyprávěl po utkání devětadvacetiletý kanonýr.

Václav Jurečka, s dvaceti góly nejlepší střelec sezony FORTUNA:LIGY 2022/2023. | Foto: SK Slavia Praha / Martin Malý

Branka i přes rozdíl ve skóre byla pro Slavii velmi důležitá. Pražané sice doma vyhráli nad ukrajinským soupeřem s přehledem 3:0, v Košicích se ale neprosadili a krátce před poločasem inkasovali. Právě Jurečka ale nepřipustil žádnou nervozitu a už v 52. minutě opět srovnal a celkový rozdíl navýšil opět na třígólový. „Gól nám dodal jistotu a zbytek zápasu jsme si už pohlídali,“ těšilo samotného střelce.

Branku ještě musel posvětit videorozhodčí, protože pomezní odmával ofsajd. Vše ale bylo v pořádku a početná skupina slávistických fanoušků, která vyrazila do Košic, se mohla začít radovat.

„Potřebovali jsme v tu chvíli vzít sebevědomí soupeři, kterému jsme ho nabídli tím jejich gólem do šatny a šancí zkraje druhé půle. Vencova branka nás zklidnila a soupeře to trochu zarazilo. Mně je úplně jedno, kdo ty góly dává, jestli on, nebo někdo jiný, Venca dobře pracoval pro tým a tým byl úspěšný. Moc neřeším, kdo v takové situaci dává góly, i když mu to samozřejmě přeji. Může to pro něj být pozitivum směrem do budoucna, já se tím ale vůbec netrápil,“ hodnotil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

A jak viděl svoje střelecké mlčení sám vyhlášený kanonýr Jurečka? „Podobnou situaci jsem zažil i na Slovácku, zkraje ročníku se mi tenkrát také příliš střelecky nedařilo. Věděl jsem, že nesmím propadnout panice a snažit se to urvat, což se v důležitý moment naštěstí podařilo. Také minulou sezonu jsem gólově otevřel v Evropě, tak doufám, že nabere stejný směr,“ vysvětlil a poděkoval trenérům za důvěru.

„Některá utkání nebyla z mé strany optimální, trenéři mě ale stejně podrželi a mně se jim to teď podařilo alespoň částečně splatit,“ dodal Jurečka.

I díky jeho brance se Slavia posunula do posledního předkola Evropské ligy, kde se utká s dalším ukrajinským týmem – Zorjou Luhansk. Pokud slávisté dvojutkání zvládnou, zahrají si skupinu Evropské ligy, v případě porážky pak mají jistou skupinu v Konferenční lize.

„Další kolo jsme příliš neřešili, důležitá pro nás byla hlavně odveta s Dniprem. Trenéři nás na čtvrtek určitě dobře připraví, cíl je jasný. Nejdříve ale musíme zvládnout nedělní duel s Baníkem,“ vyhlásil Jurečka s výhledem k dalším zápasům.

Slavia vyzve Luhansk ve čtvrtek 24. srpna od 19 hodin na domácí půdě. Odveta se pak odehraje přesně o týden později.