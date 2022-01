Sám Maksym je z přesunu do Edenu nadšený. "Jsem pyšný, že budu hrát za takový tým jako je Slavia. Pro mě je to jednoznačně nejlepší tým v Česku," neskrýval radost.

Na hřišti by mohl vytvořit stoperskou dvojici třeba se svým krajanem Tarasem Kačarabou. "Známe se. Po zápasech jsme spolu vždycky mluvili. Nemůžu ale říct, že osobně jsme velcí kamarádi, jsem si ale jistý, že se poznáme lépe. Budeme spolu potřebovat nějaký čas a on mi určitě pomůže. Věřím tomu," říká Talovjerov, který se může pyšnit i tím, že vyběhl na trávník v dresu ukrajinské reprezentace do 21 let s kapitánskou páskou.

Za teplem! Šampioni a podzimní lídři odletěli na portugalské soustředění

Filip Blecha

Čtyřiadvacetiletý záložník má za sebou čtyři roky v druholigové Vlašimi, kde se vypracoval mezi nejlepší hráče FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY."Pro naši strategickou spolupráci s Vlašimí považujeme za důležité, aby její nejlepší hráči měli šanci probojovat se do kádru Slavie. Jedná se tak o důležitý signál pro naše mladé hráče ve Vlašimi. Filip Blecha odjede s A týmem na soustředění do Portugalska, po kterém se rozhodne o jeho další nejbližší budoucnosti," vysvětluje jeho přesun Jiří Bílek.

Vše teď záleží pouze na Blechovi. Když se ukáže v dobrém světle, bude mít k místu mezi slávistickými hvězdami blízko. "Ani nedokážu popsat, jak mi přesně je, protože jdu z druhé ligy rovnou do Slavie. Je to obrovský skok, jsem za to moc rád. Jsem strašně šťastný, doufám, že se ve Slavii chytím a budu s ní bojovat o tituly a poháry," hlásí nadšeně.

Marek Icha

Devatenáctiletý záložník z Táborska podepsal v Edenu smlouvu na tři a půl roku, ale jarní část odehraje na hostování ve Vlašimi."Je hráčem do budoucnosti. V Táborsku ve svém věku ukázal svou kvalitu, dostal se do mládežnické reprezentace. Věříme, že další důležité zkušenosti s dospělým fotbalem získá na jaře ve Vlašimi," říká sportovní ředitel Slavie.

"Je to něco neskutečného, byl to vždycky můj sen podepsat za takový tým. Je to paráda," zářil Icha.