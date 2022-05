„Toto vítězství jsme potřebovali z psychického hlediska. Prohráli jsme poslední dvě utkání a psychika hrála obrovskou roli. Utkání bylo vyrovnané, hráli jsme velmi organizovaně a přesně to, co jsme chtěli. Díky druhému gólu je naše vítězství zasloužené,“ ohodnotil zápas Horňák, který se na lavičku postavil dočasně po odvolání Pavla Vrby.

Do prestižního utkání se svým týmem ale rozhodně nevstupoval v jednoduché pozici. Sparta padla v posledních dvou duelech, když v Plzni ztratila 0:3 a naposledy nestačila na Slovácko, kterému podlehla 1:2.

„Času na přípravu bylo opravdu málo. Byl tam den volna, kluci si potřebovali odpočinout psychicky i fyzicky. Snažili jsme se s hráči pracovat hlavně u videa a vysvětlit jim, co se jim nepovedlo, ukázat, co se jim povedlo, a na tom stavět. Viděl jsem, že kluci nechtěli další porážku a chtěli uhrát co nejlepší výsledek. Nakonec se to povedlo. Rozhodla asi morální síla kluků, kteří chtějí ukázat, že jsou trochu jiní, než jak se o nich píše,“ řekl Horňák.

Trenér Michal Horňák ještě před pár dny vedl před poloprázdnými tribunami sparťanské béčko. Na závěr sezony dovedl A tým Sparty k vítězství ve vyprodaném slávistickém Edenu.Zdroj: ACSO rozhodující moment zápasu se postaral v 83. minutě Adam Hložek. Ten se postavil k přímému kopu těsně před pokutovým územím, parádní ranou nedal brankáři Aleši Mandousovi šanci a určil konečný stav 2:1. „Vzhledem k utkání, které nás čeká, jsme standardní situace vůbec nenacvičovali. Byli tam tři hráči a výběr toho, kdo to zahraje, jsme nechali na nich. Vzal to na sebe Adama a trefil to nádherně. Lépe to trefit snad ani nešlo,“ ocenil trenér Letenských.

Tomu může dělat vrásky na čele snad jen vyloučení Tomáše Wiesnera, který utkání po dvou žlutých kartách nedokončil. Týmu proto nebude k dispozici ve finále MOL Cupu, které se odehraje už tuto středu.

„Červená karta je velký problém. Wiesner patří do základní sestavy a odehrál velmi dobrý zápas. Neudržel ale nervy na uzdě, což je pro nás velký problém. Samozřejmě to byl zbytečný faul. Bavil jsem se s ním, je skleslý v kabině. Je to ale chytrý kluk, věřím, že se nad tím zamyslí a příště už to neudělá,“ komentoval jeho vyloučení Horňák.

„Na druhou stranu si poradíme. Máme hráče, kteří jsou zvyklí na tomto postu hrát. Neměl by v tom být žádný problém,“ dodal před blížícím se pohárovým finále.

Na pozápasové tiskové konferenci musel hostující trenér čelit pochopitelně také otázkám na budoucnost ofenzivního klenotu Letenských Hložka. O jeho odchodu do zahraničí se v posledních dnech hovoří čím dál intenzivněji.

„Pokud Adam odejde, tak se musí najít náhrada. To bude za Adama těžké. Sparta bude muset začít hrát jiným stylem, možná i jiným rozestavením,“ zamyslel se dočasný trenér Sparty.

Letenští v tomto ročníku Fortuna ligy nakonec nasbírali 73 bodů a v tabulce skončili na třetím místě. Na rivala z Edenu ztratili bodů pět a oproti mistrovské Plzni uhráli o dvanáct bodů méně.