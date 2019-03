„Mrzí mě, že se efekt Franze nedostavil. Zápas jsme si prohráli sami. Takové diletantské chyby se nám nesmí stávat,“ neskrýval po zápase rozčarování.

To nejpodstatnější se odehrálo už v prvních minutách zápasu. Hned v té druhé upadl po kontaktu se soupeřem Miloševič a Djuranovič se z penalty nemýlil.

Uběhly další dvě minuty, Miloševič si naběhl na centr a protože mu karvinští obránci nevěnovali žádnou pozornost, pohodlně poslal míč do sítě - 2:0.

„Měli jsme fantastický vstup do zápasu, lepší snad ani nejde mít. Postupem času jsme ale přecházeli v pasivitu,“ hodnotil zápas kouč Dukly Roman Skuhravý.

Pro hosty to byla pořádná rána, ale brzy se oklepali a zvýšili aktivitu. Odměnou jim za to bylo snížení Wágnerem ve 32. minutě. „Od té doby jsme byli horší,“ přiznal Skuhravý.

Straka nezuřil

Do konce utkání v té době chyběla ještě hodina hry, ale to ještě nikdo netušil, že gólů už se fanoušci nedočkají.

Nejblíže k němu měl karvinský Wágner krátce po snížení, ale sólový únik po hrubce domácích stoperů nevyužil. Hosté byli aktivnější a domácí fotbalisté vypadali hodně zaraženě. Všichni si uvědomovali, že se hraje o hodně. Se závěrečným hvizdem rozhodčího ale mohla začít Dukla slavit své teprve páté vítězství v sezoně.

„Ve druhém poločase jsme byli hodně pasivní, ale i tak se dostali do dvou tří brejkových situací, které jsme měli vyřešit lépe. Nicméně tři body jsou pro nás životadárné a jsem za ně šťastný," ulevil si domácí kouč.

František Straka prohře neviděl vše černě. „Pozitivní je, že jsme soupeře dokázali přehrávat, byli jsme 85 minut lepším týmem, bušili do nich a měli šance. Hlavně Tomáš Wágner, který běžel sám a mohl to uklidit kolem gólmana. Dostat se na 2:2, tak jsme vyhráli, ale na kdyby se nehraje. Hráči si musí uvědomit, že nesou stejnou zodpovědnost jako trenér a své chyby musí napravovat. Jedeme dál, zůstáváme na této cestě, protože jsme viděli, že kluci chtějí vyhrát a udělali pro to maximum. Od bojovnosti se musíme odrazit. Karvinský fotbal soupeře vždy bolel, na to musíme vsadit,“ poznamenal.

Dukla Praha - MFK Karviná 2:1 (2:1)

Branky: 3. Djuranovič z pen., 5. Miloševič - 32. Wágner. Rozhodčí: Julínek - M. Podaný, Vlček. ŽK: Djuranovič, Podaný - Smrž, Čolič, Záhumenský. ČK: 90.+3 Djuranovič. Diváci: 1123.

Dukla: Hruška - Ostojič, Bezpalec, Souček - J. Podaný, Doumbia (46. Tetour), Hanousek, Holík (70. González), Miloševič - Hadaščok (90.+1 Douděra), Djuranovič. Trenér: Skuhravý.

Karviná: Berkovec - Čolič, Rundič, Djordjevič, Záhumenský - Bukata (46. Budínský), Smrž - Galuška, Lingr (70. Suchan), Guba (58. Ba Loua) - Wágner. Trenér: Straka.