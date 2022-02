Na Letnou přišel v roce 2017 z Dukly a hned se stal platným hráčem. Po první sezoně v rudém dresu ho sami fotbalisté Sparty zvolili nejlepším hráčem sezony.

FOTO: Zlatý bod. Spartu proti Plzni spasil Hložek

Ze sestavy vypadl kvůli zranění v roce 2020 a jeho návrat zpět se nedařil podle představ.

"Postupem těch let člověk pochopí, co Sparta znamená. Co znamená pro fanoušky, pro zaměstnance klubu i pro bývalé hráče. Člověk si tím musí projít, nabírat ty emoce, které ke Spartě patří. Nebylo to vždycky snadné, ale díky svojí povaze jsem to nikdy nevzdal a vždycky jsem se postavil na nohy," dodal Štetina.

V dresu Sparty odehrál v české nejvyšší soutěži 64 zápasů, vstřelil v nich tři góly. I přes svoji říznou a tvrdou hru dostal pouze jednu červenou kartu. Celkově i s působením v Dukle je jeho ligová bilance 189 zápasů a 9 gólů.

