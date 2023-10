Střely na branku 8:1, držení míče 71:29, rohy 14:2… Přesto se domácí neradovali ze tří bodů. Ty putovaly do Ďolíčku. Fotbalisté Bohemians totiž uzavřeli víkendové kolo FORTUNA:LIGY výhrou 1:0 na hřišti Jablonce.

FK Jablonec - Bohemians Praha | Foto: fkjablonec.cz

„Je to pro nás šťastné vítězství, hlavně za druhý poločas. V prvním jsme nehráli špatně, ale ve druhém byli domácí lepší, dostali nás pod tlak a my odolávali s vypětím všech sil. Co jsme ubránili za standardky, klobouk dolů před klukama,“ chválil svůj tým trenér Pražanů Jaroslav Veselý.

Rozhodující situaci zápasu přinesla 25. minuta. Kozák poslal střílený centr před branku, obránci míč nedokázali zastavit a volný Prekop před odkrytou brankou nezaváhal.Zejména ve druhé půli pak Severočeši hodně tlačili, ale gól jim nebyl souzen ani z těch největších šancí.

„Docházely nám síly, kluci se vraceli po antibiotikách, šlapali jsme vodu, i ti, u kterých jsme mysleli, že už budou v pohodě. Kluci to ubojovali, podržel nás brankář Jedlička. Měli jsme i štěstí, to se nám vrátilo za zápasy, kdy jsme si nezasloužili prohrát. Pan Škorpil říká, že pán Bůh to vždy řídí do průměru,“ usmíval se Veselý.

Jablonec - Bohemians 0:1 (0:1)

Branka: 25. Prekop. Rozhodčí: Všetečka - Ratajová, Novák. ŽK: Krulich - Prekop, Křapka. Diváků: 2613.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Tekijaški - Pleštil (64. Alegue), Houska, Kratochvíl, Polidar - Chramosta (64. Jovović) - Tchanturishvili, Krulich (72. Ikaunieks).

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Vondra, Hybš - Dostál (57 Köstl), Jánoš (81. Jindřišek), Smrž, Kovařík (65. Křapka) - Beran - Kozák (65. Matoušek), Prekop (57. Puškáč)

