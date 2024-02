/FOTOGALERIE/ Už to vypadalo, že fotbalisté Bohemians na úvod jarní části FORTUNA:LIGY odjedou z Hradce Králové s prázdnou. Patnáct minut před koncem totiž domácí odskočili na 2:0. Krátce před tím ale poslal trenér Pražanů Jaroslav Veselý na trávník Jana Shejbala a ten se mu za důvěru odvděčil nejlépe, jak mohl. Dvěma góly v 80. a 83. minutě rozhodl o tom, že body se budou dělit!

"Klokani" v nejvyšší soutěži nezvítězili popáté za sebou, z toho počtvrté remizovali, a v neúplné tabulce jsou devátí. Hradec vyhrál jediné z posledních sedmi kol a patří mu jedenácté místo.

V úvodu dvakrát zahrozili Bohemians, ale Kovařík nejprve ve skluzu zamířil vedle a poté trefil brankáře Zadražila, který si odbyl debut v nejvyšší soutěži. Na druhé straně domácí Kučera hlavou nepřekvapil bývalého královéhradeckého gólmana Reichla.

Východočeši ve 32. minutě otevřeli skóre. Po odvráceném rohu Čmelík nacentroval do šestnáctky a Čihák se prosadil razantní hlavičkou. Čtyřiadvacetiletý stoper se v lize trefil poprvé od května 2022.

Domácí mohli krátce po přestávce přidat druhý gól, ale Vašulín pohotovou ranou těsně minul. Branku Pražanů později netrefil ani Leibl, jenž hlavičkoval nepřesně.

Hradec Králové zvýšil na konci 74. minuty. Po dalším centru aktivního Čmelíka prodloužil Horák z hraniční ofsajdové pozice míč na Vašulína, domácí útočník zblízka snadno zakončil a dočkal se třetího gólu v ligovém ročníku.

Jenže poté Bohemians předvedli velký návrat do zápasu. Shejbal nejprve v 80. minutě zakončil pohlednou akci Ristovského a Berana a za tři minuty střídající záložník vyrovnal umístěnou střelou po přihrávce severomakedonské posily Ristovského. Shejbal, jenž v minulosti působil v Hradci, v nejvyšší soutěži skóroval poprvé od prosince 2021. Pražané mají se 17 góly spolu s Pardubicemi nejhorší útok ligy.

Čmelík mohl v nastaveném čase zařídit domácímu týmu vítězství, ale o kousek přestřelil. "Votroci" doma v lize nezvítězili počtvrté po sobě, ale na svém stadionu získali 15 z celkových 21 bodů v sezoně. Bohemians venku naplno bodovali v jediném z posledních osmi ligových zápasů a získali tam jen 11 z celkových 24 bodů v ročníku.

„Viděli jsme určitě zajímavý zápas. Lepší je 2:2 než 0:0, když lidi v hojném počtu přijdou. Hrálo se na složitém terénu, čemuž nepřidal ani vytrvalý déšť. I přes to se hrál relativně slušný fotbal. Co se týče výstavby a kombinace, z tohoto pohledu jsme byli lepší. Domácí v první půli těžili z našich ztrát v přechodové fázi, kdy nám zachytili přihrávku a přešli do rychlých protiútoků. Takto dosáhli i rohového kopu, z něhož pramenila první branka. Většinu času druhé půle jsme byli lepší, ale stejně inkasovali druhou branku. Mohl padnout i třetí a bylo by hotovo. Smekám ale před celým týmem, jak se dokázal semknout a srovnat. Vážím si toho bodu možná víc, než kdybychom tu vyhráli. Střídající hráči za to vzali a pomohli k týmovému výsledku," řekl k utkání kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

„Těžko se mi zápas hodnotí, myslím si, že za stavu 2:0 jsme to měli zvládnout. Bohužel triviální ztráty míče, prohraný souboj, druhý gól po autovém vhazování, kdy místo soupeře bráníme prostor a tři hráči hlídají vzduch. Stalo se, hrozně mě to mrzí, ale musíme body nahnat jinde," doplnil rozladěný hradecký kouč Václav Kotal.

FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 2:2 (1:0)

Branky: 32. Čihák, 74. Vašulín - 80. a 83. Shejbal. Rozhodčí: Radina - Váňa, Pfeifer - Kocurek (video). ŽK: Čmelík, Leibl - Hůlka, Hybš, Veselý (trenér), Shejbal. Diváci: 6118.

Hradec: Zadražil - Harazim, Čihák, Leibl - Čmelík, Kučera, Kodeš, Horák - Šašinka (66. Pudhorocký), Pilař (79. Krejčí) - Vašulín. Trenér: Kotal.

Bohemians: Reichl - Křapka, Vondra, Hybš - Köstl (67. Mužík), Hůlka, Beran (90.+7 Kadlec), Kovařík - Kozák (90.+2 Huf), Prekop (67. Shejbal) - Ristovski (90.+7 Jindřišek). Trenér: Veselý.