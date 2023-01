Bohemka nasadila do základní sestavy zimní akvizice Martina Jedličku a Aleše Čermáka. Gólman hostující z Plzně neměl během utkání mnoho práce, s velikým klidem ale zvládal likvidovat vysoké balóny a zkrotil i střelu z dálky. Čermák se ve středu hřiště snažil hrát kreativně a poctivě odpracoval celých devadesát minut. Brzy se do hry zapojila i další nová tvář v podobě Jana Vondry, který musel v první půli vystřídat kvůli zranění železného muže podzimu Antonína Křapku.

Po fotbalové stránce ale první poločas mnoho vzrušení nepřinesl. Hra byla vyrovnaná a žádné větší možnosti nenabídla. To se změnilo až s druhou půlí a příchodem domácího Davida Puškáče. Ten byl při chuti a proti domácímu kotli v Ďolíčku vedl jeden útok za druhým. Udeřil nakonec rovnou dvakrát.

Liga se vrací, jak to vidí amatéři? Favoritem je Plzeň, největší hvězdou Lingr

V 56. minutě na vzdálenější tyči s přehledem uklidil do sítě dlouhý centr a o osmnáct minut později prodloužil hlavou další centr až do brány. Teplice zahrozily až v samém závěru nastaveného času, ale ze standardních situací nic nevytěžily.

„Bohužel musím říct, že nám hrozně chyběl Kučera, kterého jsme museli vystřídat. Byl to třetí hráč ve středové řadě, který se zranil. To je znát. Na druhou stranu se musíme podívat na šířku našeho kádru a kádru Bohemky. Puškáč hraje výborně zády k brance, umí podržet míč. Tyhle zápasy nikomu nechutnají. Hrozná zima, hráči měli problémy s balonem,“ hodnotil po utkání hostující trenér Jiří Jarošík.

Domluveno! Čermák a Jedlička budou v Ďolíčku hostovat celé jaro

„První poločas nebyl podle našich představ. Obecně moc krásy a zajímavých momentů nenabídl, spíš souboje a vynucená střídání. Mně to přišlo málo z naší strany, proto jsme na to reagovali. Ve druhém poločase už jsme to zase byli my, jak umíme hrát. Vytvořili jsme si tlak, který nabíral na obrátkách. Když jsme dali gól, tak jsme se uklidnili a zápas jsme dovedli do zaslouženého vítězného konce,“ dodal spokojeně trenér domácích Jaroslav Veselý.

Bohemians Praha 1905 – FK Teplice 2:0 (0:0)

Branky: 56. a 74. Puškáč. Rozhodčí: Hocek – Vodrážka, Váňa. ŽK: Gning. Diváků: 3312.

Bohemians Praha 1905: Jedlička – Hůlka (K), Petrák, Křapka (36. Vondra) – Köstl, Jánoš (84. Jindřišek), Čermák, Kovařík (46. Puškáč) – Hála (75. Dostál) – Prekop (84. Matoušek), Drchal.

FK Teplice: Grigar – Vondrášek (4. Chaloupek), Knapík, Hybš – Hyčka (76. Radosta), Mareček, Kučera (46. Dramé), Urbanec – Čičovský (62. Sy) – Žák (63. Kodad), Gning.

Nastřílené góly? Tak nějak se to sešlo, říká skromně Křapka. Vytížení ho těší