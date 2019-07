Posledním velkým jménem byl Martin Graiciar, kterého Sparta představila až včera. Dvacetiletý útočník má pomoci ofenzivě letenského celku vzhledem ke zdravotním problémům Kadlece, Pulkraba a Drchala. „Tomáš Rosický mi vylíčil představu. Přeje si, abych toho co nejvíc odehrál a pomohl klukům dostat Spartu tam, kam patří,“ řekl kanonýr, který zamířil z Fiorentiny na roční hostování s opcí.

Sparta se i jinak na přestupovém poli činila. Rudý dres nově oblékne další útočník Libor Kozák, zálohu vyztuží Michal Trávník a Ladislav Krejčí, do obrany pak dorazili David Lischka a zahraniční posila Andreas Vindheim. Celkem šest jmen na už tak přeplněnou soupisku.

Druhý pražský velkoklub způsobil největší pozdvižení přestupem Nicolae Stanciua, který ještě před rokem oblékal dres největšího rivala. Obranu vyztužili Tomáš Holeš a především David Hovorka. „V lize patří k nejlepším a my samozřejmě chceme ty nejlepší hráče,“ prohlásil na Hovorkovu adresu kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.



Třetí do party kandidátů na titul Viktoria Plzeň započala novou éru. Kariéru ukončili Daniel Kolář a Marek Bakoš, odešel také Milan Petržela a po předkole Ligy mistrů si sbalí kufry špílmacher Patrik Hrošovský. Jeho roli ve středu zálohy by mohl převzít Lukáš Kalvach. Kádr posílili také mladý útočník Ondřej Mihálik či zkušený bek Adam Hloušek.



„Noví hráči se pomalu, ale jistě zapracovávají do mužstva. Opět máme nejvyšší ambice, “ uvedl trenér Viktorie Pavel Vrba.