Sparta měla v úvodní půlhodině vytrvalý tlak, ale bez pořádného zakončení. Snad jedině Hložkova nepřesná rána z 10. minuty mohla jabloneckého gólmana trochu vystrašit. První velkou možnost měli do té doby hodně pasivní hosté. Ve 20. minutě se dostal míč od Pilaře, který překvapivě nastoupil v základní sestavě, na Ladru, ale jeho ostrá přízemní střela šla mimo tyče.

Až po půlhodině domácí výrazně zabrali a udeřili. Ve 30. minutě v nepřehledné situaci uvnitř šestnáctky Hložek vrátil míč šikovně Julišovi a ten vstřelil šestý ligový gól v sezoně. Pojistil si tak vedení v tabulce kanonýrů.

V druhém poločase sparťanský nápor nepokračoval

O čtyři minuty později favorit přidal pojistku. Po přihrávce z pravé strany se prosadil výborně hrající mladík Hložek a zaznamenal už svůj čtvrtý gól v ligové sezoně. V druhém poločase sparťanský nápor ze závěru úvodního dějství nepokračoval. Hosté si už pečlivěji hlídali hlavní domácí opory a lépe zachytávali rychlé akce Letenských.

V 76. minutě Severočeši zaslouženě snížili, když se po odražených míčích v šestnáctce nejlépe zorientoval střídající Čvančara. Dvacetiletý útočník se v šestém ligovém utkání kariéry dočkal premiérové branky.

Jablonec výrazně ožil. Sedm minut před koncem měl na hlavě vyrovnání Štěpánek, ale těsně minul branku. Dvě minuty před koncem pak Spartu zachránil dvěma vydařenými zákroky brankář Heča - nejdříve po akci Pleštila a poté po ráně Zeleného. Pražané doma v lize poosmé za sebou zvítězili.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): „První dílčí úkol jsme splnili, šest výher na úvod ligy byl náš cíl. Ale musíme si přiznat, že ta dnešní byla nejtěžší, přestože tomu dlouho nic nenasvědčovalo. Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, plnili jsme úkoly včetně výstavby hry. Jenže po přestávce bylo všechno jinak, protože soupeř šel do většího rizika. Přidával tam ofenzivní hráče a my na to nedokázali zareagovat, přestože jsme přešli na čtyřčlennou obranu. Jablonec měl několik velmi nadějných šancí. Hráči si nedokázali poradit v defenzivě a pro nás to je potvrzení toho, že musíme v reprezentační pauze výrazně zapracovat na organizaci hry. Jsem rád, že v prvním poločase alespoň znovu zafungovala efektivita v ofenzivě. Jsem rád, že Lukáš Juliš dokáže na hřišti potvrzovat sebevědomí, s kterým do zápasů jde. Průměr gól na zápas je výborná vizitka."

Petr Rada (trenér Jablonce): „Jsem zklamaný, škoda dvou chyb v krátkém časovém sledu před přestávkou. Sparta do té doby neměla žádnou vyloženou šanci. My se ale už před těmi góly zřejmě až příliš přizpůsobili její hře. Po přestávce jsme se zvedli, byli aktivnější. V závěru jsme měli tři velké šance, především Štěpánkovi stačilo trefit hlavou mezi tyče. Ani nepamatuji, kdy Sparta byla doma v závěru pod takovým tlakem. Prohráli jsme, ale věřím, že pokud budeme v dalších zápasech pokračovat ve stejném duchu, pak jsme na dobré cestě."

Sparta Praha - FK Jablonec 2:1 (2:0)

Branky: 30. Juliš, 34. Hložek - 76. Čvančara.

Rozhodčí: Pechanec - Vlasjuk, Vaňkát - Marek (video).

ŽK: Plechatý, Dočkal - Štěpánek, Čvančara, Hübschman, Rada (trenér).

Diváci: 1931 (limit 2 tisíce).

Sparta: Heča - Plechatý, Čelůstka, Ladislav Krejčí II - Ladislav Krejčí I (87. Polidar), Sáček, Dočkal, Trávník (78. Souček), Hanousek - Juliš (56. Kozák), Hložek. Trenér: Kotal.

Jablonec: V. Hrubý - Haitl, Martinec, Štěpánek, Podaný (87. Pleštil) - Ladra, Hübschman, R. Hrubý (65. Doležal), Považanec, Pilař (78. Zelený) - Schranz (65. Čvančara). Trenér: Rada.