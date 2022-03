Po přestávce došlo k zajímavé situaci, když Pleštila vystřídal Václav Kadlec, kovaný sparťan a někdejší reprezentant, kterému slibnější kariéru zastavila jen série zranění.

Když Čvančara nezakončil ani sólový únik, fanoušci se pomalu smiřovali s bezbrankovou remízou, ale v 81. minutě vypukla domácí radost. Po rohovém kopu se do vzduchu zavěsil Silný a Jablonec vedl.

To mu ale vydrželo jen pět minut, pak se dorážkou z bezprostřední blízkosti prosadil ještě před rokem jablonecký útočník Čvančara.

Neúspěšná dohrávka. Sparťanské béčko doma padlo s Varnsdorfem

"Bylo to hodně o soubojích, málo kombinací. Jestli je pro nás bod dobrý? Uvidíme na konci sezony. V dané chvíli to beru tak, že je to málo," přiznal trenér Sparty Pavel Vrba.

Jeho protějšek na jablonecké straně Petr Rada byl jen pět minut od cenného skalpu. "Když už jsme se takhle dostali do vedení, tak jsem zklamaný, že jsme to neudrželi. Je to pro nás doma ztráta dvou bodů, ale proti Spartě má každý bod vždy cenu," uznal.

Dohrávka 22. kola: Jablonec – Sparta 1:1 (0:0)

Branky: 81. Silný – 85. Čvančara. Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Horák. ŽK: Houska, Považanec, Štěpánek, Silný – Dočkal, Souček.

Jablonec: Hanuš – Černák, Štěpánek, Martinec, Zelený – Pleštil (55. Kadlec), Hübschman, Považanec, Houska (90.+4 Smejkal), Malínský (74 Nykrín) – Silný (90.+4 Werani).

Sparta: Holec – Wiesner, Vitík, Pavelka, Højer – Pešek (77. Laco Krejčí), Souček, Dočkal, Karabec (64. Haraslín), Hložek – Čvančara.