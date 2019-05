Ne za pověstných pět minut dvanáct, ale jen za pět vteřin dvanáct rozhodl kapitán fotbalistů Bohemians Josef Jindřišek o tom, že klokani utečou nevyzpytatelné baráži a nepříliš povedenou sezonu završí alespoň na příčce, která jim zaručuje účast ve FORTUNA:LIZE i pro příští sezonu.

Bohemians Praha 1905 - SFC Opava, 25. května 2019 v Praze. Na snímku Josef Jindřišek (vpravo). | Foto: ČTK

"Pepa na hrad," skandovali fanoušci v zelenobílých barvách, když rozhodčí foukl do píšťalky a zápas skončil remízou 1:1.



Přitom se čekalo, že půjde jen o formalitu. Do Ďolíčku přijela Opava, která už měla záchranu jistou, ale domácím hráčům jakoby nervozita svazovala nohy. A to platilo dvojnásob, když opavský Janetzký v 68. minutě poslal hosty do vedení.