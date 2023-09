/FOTO, VIDEO/ Běžela 59. minuta nedělního zápasu FORTUNA:LIGY Liberec - Sparta a trenér Pražanů Brian Priske za bezbrankového stavu poslal na hřiště Lukáše Haraslína. O osmnáct minut později vedli sparťané 2:0 a oba góly vstřelil právě tento slovenský ofenzivní žolík.

Fanoušci pražské Sparty vytvořili hostujícím hráčům až domácí atmosféru na stadionu U Nisy. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

"Když Lukáš Haraslín přijde z lavičky, dá dva góly a vytvoří další nebezpečné situace, tak je to rozhodující faktor. Ale celý tým šel s výkonem nahoru a hrál velmi dobře," pochvaloval si trenér Sparty Brian Priske.

Liberečtí přitom proti favoritovi nehráli špatně, po hodině hry měli více střel na bránu než soupeř. Nejvíce si jich vytvořili při dobrém vstupu do druhé půle, ale buďto mířili vedle nebo se zaskvěl brankář Vindahl.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„Myslím si, že do 60. minuty jsme podali velmi slušný výkon. V první půli to bylo vyrovnané utkání. Dobře jsme bránili a poměrně vysoko atakovali hráče Sparty, aby se nedostali ke své hře. Měli jsme nějaké šance, ale naše finální fáze je slabinou. Naše nejlepší pasáž byla od vstupu do druhé půle do té 60. minuty, kdy jsme měli mnoho standardních situací a byli chvíli v tlaku. Tam se utkání lámalo. Potřebovali jsme vstřelit gól pro dobrý výsledek. To se bohužel nepovedlo," mrzelo libereckého kouče Luboše Kozla.

"Myslím, že jsme naprosto zaslouženě získali tři body. Věděli jsme, že to jako vždy tady bude těžký zápas. Liberec má dobré mužstvo. První poločas nám to také ukázal. Chybělo nám možná 50 procent v kvalitě a některých rozhodnutích. Na druhou stranu jsem spokojený s disciplínou mužstva. Cítil jsem, že můžeme být lepší a silnější. Ve druhém poločase jsme pak ukázali, že jsme o hodně lepším týmem. Mohli jsme dát i více gólů," dodal Priske.

Slavia se těší na Mourinha, Spartu čeká odveta s Rangers. Oba týmy věří v postup

FC Slovan Liberec - AC Sparta Praha 0:2 (0:0)

Branky: 69. a 77. Haraslín. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf. ŽK: 44. Červ, 61. Prebsl, 66. a 87. Pourzitidis, 67. trenér Kozel – 44. Zelený, 50. Olatunji, 89. Clarup Christian Schmidt. ČK: 87. Pourzitidis (Liberec). Diváků: 7627.

Liberec: Vliegen – Prebsl (75. Penner), Chaluš, Pourzitidis – Mikula (C), Červ (75. Hudák), Doumbia, Žambůrek, Ghali (75. Preisler) – Kulenović (75. Rabušic), Tupta (90. Lehoczki).

Sparta: Vindahl – Sörensen, Vitík, Krejčí ml. (C) – Pešek (46. Wiesner), Sadílek (83. Laci), Kairinen, Zelený – Kuchta (83. Sejk), Olatunji (59. Haraslín), Birmančević (90. Ševčík).