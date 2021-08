Tři góly během osmnácti minut. Sparťané zasadili nováčkovi dokonalé K. 0. mezi 53. a 71. minutou. Vše načal Hložek. Supertalent domácích si po kombinaci spoluhráčů připravil míč na pravačku a Fendricha nekompromisně propálil. "Adam nám strašně pomohl. Byl naším nejlepším ofenzivním hráčem. Jeho první gól velmi pomohl," liboval si po utkání kouč Pavel Vrba nad první zužitkovanou šancí druhého poločasu.

A ne poslední. Chvíli nato zachoval chladnou hlavu Pešek a chytrou ranou na zadní tyč zvýšil. Hložek tentokrát asistoval. Svůj příspěvek ke střelecké explozi přidal i Polidar, který dorazil pumelici Sáčka. Nepřesně zakončený nájezd střídajícího Moberga Karlssona už mrzet nemusel. Tím spíš, když v závěru po další pohledné akci pečetil výsledek svým druhým zásahem Pešek.

Přitom po první pětačtyřicetiminutovce to na tak jednoznačný výsledek zdaleka nevypadalo. Pražané se sice dostali do šancí jako první, nebojácní hosté jim ale především v závěru poločasu zdatně sekundovali. "Byli jsme hodně nepřesní. V zakládání útoků jsme se dostávali brzy pod tlak. Hradec nás vysoko presoval, my jsme s tím měli problém," objasňoval Vrba.

I tak se mohl s týmem dostat do vedení. Pulkraba v úvodu vychytal Fendrych, chvíli na to se po rohu držel za hlavu zcela sám, ale nepřesně hlavičkující Panák. Pak už se o slovo přihlásili i Východočeši. Král po nedůslednosti sparťanské obrany zatřásl břevnem.

DEBAKL. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na Spartě 0:4. Na snímku Petr Kodeš a Jakub Pešek, střelec dvou branek.Zdroj: ČTKSparťanská odpověď byla blesková, a téměř dokonalá. Karabec zakončující akci Hložka a Hancka z úhlu do odkryté brány poslal míč pouze na vnější tyčku. Na druhé straně mohli svěřenci trenéra Vrby děkovat za nulu Nitovi, který včasným výběhem vychytal Kubala, který na něj pádil ze strany zcela sám.

V samém závěru poločasu převzali iniciativu znovu domácí. Štiplavá rána Sáčka (Fendrich vyrážel) a nepřesně zakončení tísněného Pavelky předznamenaly sparťanský koncert ve druhé půli. Ta už byla zcela podle představ z třetiny zaplněného stadionu.

"V poločase jsme si řekli, že musíme hrát jinak. Byli na nás dobře připravení a těžko jsme se tam dostávali. Více jsme roztáhli hru a drželi kraje vysoko," prozradil vítězný recept dvougólový Jakub Pešek.

Sparta Praha – Hradec Králové 4:0 (2:0)

Branky: 66. a 88. Pešek, 53. Hložek, 71. Polidar. Rozhodčí: Machálek – Kříž, Vodrážka. ŽK: 0:5. Diváci: 6 263.

Sparta: Nita – Wiesner (86. Gabriel), Panák, Hancko, Polidar – Pavelka, Sáček – Karabec (59. Moberg Karlsson), Hložek (86. Souček), Pešek – Pulkrab (77. Drchal).

Hradec Králové: Fendrich – Mejdr, Donát, Král, Urma (90+3. Klíma) – Kodeš, Rada (76. Soukeník) – Harazim, Rezek (61. Prekop), Vlkanova (76. Vašulín) – Kubala (61. Dvořák).