Po dlouhé pauze zaviněné zraněním a následnou operací achilovky na něm byl v sobotu vidět ohromný hlad po fotbalu. Rozdával milimetrové přihrávky, posílal nebezpečné centry, ale také se obětavě vracel do obrany.

Když bylo potřeba, udělal obětavý skluz. Jím vedená jedenáctka se proti druholigovému soupeři sice neprosadila, ovšem gólem Sáčka z 68. minuty vyhrála Sparta 1:0.

„S doktory jsme si vyhodnotili, že nastala ideální doba, abychom ještě před odletem na soustředění do Španělska věděli, jak na tom jsem,“ řekl po zápase.

Podle původních předpokladů měl do zápasu naskočí až v průběhu jara. „Ukázalo se, že je to mnohem lepší, než jsme před měsícem doufali. Vše šlo rychle, tělo dobře reagovalo na zátěž, nevznikaly žádné problémy,“ těšilo Dočkala.

Zároveň ale brzdil přehnaný optimismus: „Nechci říkat hop, protože je přede mnou ještě hodně kroků. Něco je jeden poločas v přípravě, něco úplně jiného pak hrát opakovaně víkend co víkend v kvalitě, kterou od sebe očekávám. Vyhráno ještě není, ale jde o důležitý moment na cestě zpátky.“

Připravenost lídra otestuje Costa

Během utkání se vůbec nešetřil a bylo-li třeba, neváhal zajet ostře do míče. „Výkon odpovídal tomu, v jaké fázi přípravy jsem. Byly tam lepší i horší momenty. Celkově jsem spokojený. Zůstávám ale nohama na zemi, mám před sebou ještě spoustu práce. Chci se připravit tak, abych byl na jaro k dispozici,“ přál si.

Přesně měsíc před sobotním přípravným zápasem vyšla zpráva, že Dočkal naskočí do ostré přípravy. A po měsíci už zvládl odehrát poločas. „Cítil jsem, že jde všechno rychleji, ještě jsem si ale nemyslel, že bych už takhle brzy hrál. První týden jsem ještě nedělal všechno, ale viděl jsem, že od těla nepřichází žádná reakce. Nic ve stylu, že bych si řekl, že to včera bylo moc a musím dnes ubrat,“ okomentoval dosavadní průběh zimní přípravy.

Zda bude Dočkal trenérům k dispozici už na první jarní ligová kola, se ukáže během španělského soustředění, kam se Sparta v těchto dnech chystá. „Každým tréninkem se do toho dostávám víc a víc. Jsem domluvený s Costou, že mě ve Španělsku otestuje naplno v tvrdé hře. Pokud to přežiju, už to bude dobré,“ smál se Dočkal.

Sparta na Pyrenejský poloostrov odletí v dobrém rozpoložení. Na jedné straně díky návratu opory i výsledkům v přípravě. Vítězství nad Ústím bylo třetí v řadě, a pokaždé s čistým kontem. „Vidím nárůst kvality každým zápasem,“ těšilo trenéra Václava Jílka.