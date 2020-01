Sparta, to je už několik let velký otazník. Vysoká očekávání vždy brzo vystřídá hořké zklamání. Spousta posil, které se pak ani nedostanou pořádně do hry, slibování lepších zítřků. Poslední sezony stále stejná písnička.

Teď se ale zdá, že by to konečně mohlo začít šlapat. Nebo ne? „Sparta se určitě zlepšila, ale aby to nebyl zase takový výkřik do tmy,“ brzdí přehnaný optimismus bývalý hráč Letenských a vítěz Poháru UEFA s ruským Petrohradem Radek Šírl.

Chybí dlouhodobější lepší výsledky

Jak podzimní část probíhala, krystalizovala trenéru Václavu Jílkovi sestava, která se čas od času výrazněji měnila pouze v obranných řadách. Ale i tak to vzadu fungovalo a Sparta od tříbrankového výprasku v domácím derby se Slavií inkasovala v deseti zápasech sedmkrát maximálně jedinou branku. „Fungovalo to, ale u Sparty by se mi líbilo, aby to konečně začala předvádět dlouhodobě, aby šlapala jako kdysi,“ pokračuje Šírl.

A naráží také na staré pořekadlo, že když někdo jel na Spartu, prohrával už u Průhonic 0:1. „Dnes už to neplatí. Ztrácí totiž respekt jiných týmů a málokdo dnes jede na Letnou odevzdaný. Sparta se musí nastartovat, aby jí vyšla kompletně celá sezona, a ne vždy pouze její část. Chce to dlouhodobě vítěznou a úspěšnou vlnu.“

Po delší době se na Letné nebudou konat výraznější obměny kádru jako každou půlsezonu. „Často se říká, že v přípravě jsou všichni na stejné startovní čáře. Ale musíme si přiznat, že každý hráč o svou pozici bojuje dlouhodobě. Pro ty, kteří byli často zařazováni, je to ale výzva z toho pohledu, že musí obhájit svou výkonnost,“ má jasno trenér.

V úvodu sezony sparťanský útok skřípal, ale nakonec se rozjel a byl na podzim po Slavii druhým nejproduktivnějším. A právě v ofenzivě řeší Václav Jílek přetlak hráčů. K osvědčené dvojici Kozák, Tetteh se totiž postupně zapojili uzdravení Pulkrab, Kadlec, Drchal a na svou šanci stále čeká Graiciar. Matěje Pulkraba poslalo vedení klubu na půlroční hostování do Bohemians a dá se očekávat, že další hráči vypadnou podle zdravotního stavu nebo aktuální formy.

Vystrnadí tahoun Kangu ze sestavy?

Všichni fanoušci už nedočkavě vyhlížejí, kdy se do plného tréninku zapojí Bořek Dočkal. Největší opora přišla o celou podzimní část a zapojuje se pozvolna. „Je to mozek a motor, dokáže tým strhnout. Hráči k němu vzhlíží jako k vůdci. Svými myšlenkami a schopnostmi dokáže kdykoliv pomoct a zápas zlomit,“ chválí Radek Šírl.

Je zřejmé, že podle zdravotního stavu Dočkala se bude vyvíjet i role Guélora Kangy. V první polovině sezony nepostradatelný hráč zatím odmítá prodloužení smlouvy, která mu končí v létě. V případě Dočkalova návratu by Jílek pochopitelně raději stavěl hráče, s nímž může počítat i do budoucna. „Jednání s Kangou se vyvíjí. Nejsme blízko ani podepsání smlouvy, ani jeho prodeji. Na jaře bude pokračovat a uvidí se,“ poznamenal sportovní ředitel Tomáš Rosický na adresu autora deseti podzimních gólů.

Velký otazník také visí nad několika zahraničními posilami: Švédem Karlssonem, Norem Vindheimem a Kameruncem Mandjeckem. Hlavně první jmenovaný hráč byl v uplynulé části sezony velikým zklamáním. Postupem času se ukazovalo, že v záloze hrají prim čeští fotbalisté.

Příprava je v plném proudu, až následující týdny rozhodnou o tom, kdo dá Letné sbohem. Jílek má v přípravě 34 hráčů, což je na patnáct ligových a maximálně ještě tři domácí pohárové zápasy nadměrný počet. A Sparta hodlá uspět. Vyhlásila boj o druhé místo a triumf v MOL Cupu. „Je to hratelné. Pět bodů na Plzeň není moc. Po výměně trenéra v Plzni může trvat, než hráči převezmou novou vizi. Hlavní je, aby Sparta předváděla stabilnější výkony. Musí hledět sama na sebe,“ dodává Šírl.