Sparťanský B tým má za sebou povedený podzim ve druhé nejvyšší soutěži a čtveřice mladíků Martin Suchomel, Václav Sejk, Matěj Ryneš a Vojtěch Patrák dostanou příležitost ukázat se ve společnosti hráčů z hlavního týmu.

Naopak v kabině chyběli Václav Drchal a David Moberg Karlsson. Prvně jmenovaný hráč odešel na hostování do konce sezony do německé druhé ligy do Dynama Drážďany, švédský záložník přestoupil do japonského celku Urawa Red Diamonds.

V domácím prostředí odehrají sparťané pouze jedno utkání. Ve středu 12. ledna od 11 hodin na Strahově změří síly s druholigovou Chrudimí. Pak je čeká od 16. do 27. ledna tradiční soustředění v Marbelle na jihu Španělska, kde sehrají další tři zápasy. Jedním ze soupeřů bude rakouský hegemon a účastník Ligy mistrů Red Bull Salzburg

Kádr Sparty pro zimní přípravu

Brankáři: Milan Heča, Dominik Holec, František Kotek, Florin Nita

Obránci: Ondřej Čelůstka, Adam Gabriel, Dávid Hancko, Casper Højer, David Lischka, Filip Panák, Matěj Polidar, Martin Suchomel, Lukáš Štetina, Andreas Vindheim, Martin Vitík, Tomáš Wiesner

Záložníci: Bořek Dočkal, Lukáš Haraslín, Adam Karabec, Ladislav Krejčí ml., Ladislav Krejčí st., David Pavelka, Vojtěch Patrák, Jakub Pešek, Matěj Ryneš, Michal Sáček, Filip Souček

Útočníci: Tomáš Čvančara, Adam Hložek, Lukáš Juliš, Martin Minčev, Matěj Pulkrab, Václav Sejk

