Pro Severočechy se zápas vyvíjel špatně od samého začátku. Uběhlo teprve osm minut a po zranění Dramého musel Jarošík nuceně střídat. Ve 22. minutě pak přišel první gól domácích. Rychlá kombinace, vyšachovaná obrana a Kuchta dorážel do prázdné branky.

Tlak sparťanů pokračoval a chvíli poté přidal jejich druhou trefu Čvančara. Za stavu 2:0 byl vývoj zápasu jasně daný, ale pomyslný hřebík do teplické rakve dal útočník hostů Gning. Nejprve ostře zajel do Vitíka, dostal žlutou kartu a protože se mu to moc nelíbilo, prohodil nějaký komentář, ironicky zatleskal rozhodčímu… a ten se mu za to odměnil červenou kartou. V tu chvíli schoval Jarošík hlavu do dlaní, protože věděl, že by už nejraději slyšel závěrečný hvizd.

"Červená karta byla asi nejdůležitější moment zápasu, byť už jsme prohrávali 0:2. Gning sám dobře ví, že tým oslabil a udělal velkou chybu. Hrát na Spartě v deseti je strašně těžké. Po vyloučení se to jen dohrávalo, pro Spartu to byl tréninkový zápas," poznamenal Jarošík.

Druhý poločas se už jen dohrával a otázkou byla pouze konečná výše skóre. Sörensen se razantně prosadil hlavičkou, Kuchta poté nádhernou střelou "do vinglu" a bylo jasno.

Jediným sparťanem, který mohl být po zápase trochu zklamaným, byl brankář Kovář. Toho totiž o čisté konto připravil střídající Babacar Sy, který potrestal obrovskou hrubku v domácí obraně.

"Věděli jsme, že nastoupíme proti týmu, který se teď trápí, je na spodku tabulky. Udělal také hodně změn. Jako trenér se pak soustředíte na to, aby byl tým opravdu připravený od první minuty. Hráči odvedli dobrou práci. Dosáhli jsme na hezkou výhru, která je pro nás důležitá. Jsem velmi smutný pouze z inkasovaného gólu na konci," poznamenal kouč Sparty Brian Priske.

Že Teplice, třetí od konce, padly na Letné, není překvapením. I tak ale vedení teplického klubu sáhlo k neoblíbenému, ale často k jedinému možnému kroku - k odvolání trenéra. "Jiřímu Jarošíkovi jednoznačně patří poděkování za to, co s týmem dokázal, jenže úvod jara se mužstvu hrubě nevydařil výsledkově ani herně. Naším prvořadým úkolem je nyní nastartovat tým před sérií důležitých zápasů, které nás čekají," oznámil krátce po utkání ředitel teplického klubu Rudolf Řepka.

Smutek na jedné straně, radost na druhé. Kdo by si pomyslel během podzimu, že Sparta bude na začátku března stíhat Slavii i Plzeň… "Samozřejmě týmy nad námi sleduji, ale moje hlavní zaměření je náš klub a naši hráči. Jak už jsem vám ostatně řekl před začátkem jarní části, naším cílem je vyhrávat. Vím, že máme kvalitní tým a máme na to, abychom byli lepší než naši soupeři. Záleží jen na nás, jestli po posledním kole budeme tam, kde být chceme.," dodal Priske.

Sparta Praha - FK Teplice 4:1 (2:0)

Branky: 22. a 71. Kuchta, 30. Čvančara, 58. Sörensen - 90.+1 Sy. Rozhodčí: Berka - Vlček, Leška - Petřík (video). ŽK: Gning, Chaloupek. ČK: 35. Gning (všichni Teplice). Diváci: 12.122.

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr (60. Jankto), Sadílek, Laci (60. Kairinen), Zelený (74. Wiesner) - Čvančara (60. Karabec), Haraslín (69. Mabil) - Kuchta. Trenér: Priske.

Teplice: Mucha - Hora, Chaloupek, Mičevič - Pleštil (46. Hyčka), Jukl (64. Kučera), Dramé (8. Vachoušek, 85. Sy), Radosta (46. Urbanec) - Trubač - Gning, Žák. Trenér: Jarošík.