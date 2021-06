Kromě práce s fanoušky se hodnotila i souhrnně aktivita marketingových oddělení a její efekt, výsledky i progres, který daný klub v oblasti marketingu za uplynulou sezónu prodělal. Trofej pojmenovaná po uznávaném funkcionáři Lukáši Přibylovi je udělována pravidelně od sezóny 2015/16.

„Cena Lukáše Přibyla získala během posledních let na své vážnosti a prestiži, za což jsem osobně velmi vděčný. Hodnotit, prezentovat a odměnit práci profesionálních fotbalových klubů je v rámci následného jejich progresu velmi důležité a věřím, že i motivační. Jsem rád, že se díky tomuto ocenění ukazuje, jak dobře a především v jakém množství odvedené práce dokáže profesionální fotbal v České republice fungovat. Srovnatelně s ostatními evropskými soutěžemi,“ řekl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

V hlavní kategorii dostávaly kluby FORTUNA:LIGY hlasy od zástupců LFA, mediálních partnerů ligy, samotných osmnácti klubů a členů odborné poroty, ve které zasedli zástupci komerčních subjektů, influencerů i pedagogické obce. „Za letošní sezónu 2020/2021 vidím jako vítěze především samotné fanoušky klubů, i když pro ně nemohu hlasovat. Letošní sezóna ukázala krásný jev, a totiž, že "marketingovou aktivitu" projevili i samotní fanoušci směrem ke klubům. Fanoušci, kteří nepožadovali vrácení peněz za permanentky i když nemohli na zápasy. Fanoušci, kteří kupovali permanentky na těch zbylých pár zápasů v sezóně, na které už mohli, a to často za plnou roční cenu. A v neposlední řadě fanoušci, kteří nakoupili permanentky, díky kterým pak nakonec mohli jít na zápas ti, kteří za nás všechny bojovali nejvíce v nemocnicích během covidu, tedy zdravotníci. Fanoušci jsou pro mě letos jasným vítězem," uznal PhDr. Josef Voráček, Ph.D. tajemník katedry managementu sportu na FTVS v Praze.

Vedoucí katedry managementu sportu PhDr. Jan Šíma, Ph.D. zase ocenil práci klubů s menšími marketingovými rozpočty. „Velmi oceňuji práci marketingového oddělení budějovického Dynama a pražských Bohemians. Tyto kluby dlouhodobě dokazují, že i s relativně malým rozpočtem jde realizovat řadu úspěšných projektů. Právě s ohledem na poměr „cena/výkon“ řadím právě tyto dva kluby letos na první dvě místa,“ prozradil Jan Šíma, který také zmínil zvláštnosti dnešní doby. „Ročník 2020/21 byl specifický a vyžadoval často nestandardní způsoby komunikace s fanoušky. Cílem této komunikace nebylo a priori dostat fanoušky na stadion, ale vytvářet pozitivní emoce, spokojenost, že jsou fanoušky klubu, motivovat je dlouhodobě klub podporovat a identifikovat se s ním. Více než kdy jindy byl čas pustit se do různých aktivit CSR. Letos mě nejvíce zaujal projekt Viktorka pomáhá s výukou,“ uzavřel za akademiky v odborné porotě Jan Šíma.

Ve složitých podmínkách, kdy po celou sezónu měly kluby buď zcela prázdné tribuny nebo se musely spokojit s velmi omezenými kapacitami svých stadionů, vznikla celá řada zajímavých a kvalitně realizovaných projektů. „Nejen my uvnitř LFA, ale i odborníci v rámci Ceny Lukáše Přibyla pozitivně hodnotili progres, kterých dosáhly i menší kluby, a to i přes velmi ztížené podmínky během covidu. Osobně jsem rád za spoustu kolegů v klubech napříč ligou, kteří dokázali udržet pozornost svých fanoušků a často i zvyšovat míru jejich interakcí a pozvedli tím hodnotu svých klubů, aniž by to mělo přímý ekonomický profit v podobě třeba příjmu z ticketingu,“ ocenil práci profesionálních českých klubů v oblasti práce s fanoušky Štěpán Hanuš, ředitel komunikace a PR Ligové fotbalové asociace. „Složitá doba současně také rezonovala v často systematické práci na poli společenské odpovědnosti, kde řada klubů odvedla neskutečnou práci,“ dodal Štěpán Hanuš.

Chvály se od odborníků v porotě dostalo především pražské Spartě, která opanovala anketu již potřetí v řadě s ohledem na svou koncepční a strategickou práci a také díky povedené změně klubové identity, kterou klub z Letné představil v průběhu jara. „Pro mne se s covidovou sezónou nejlépe vypořádala Sparta Praha, ať už jde o servis na stadionu, content, digitální komunikaci a samozřejmě téma nejnáročnější, tedy nové vizuální identity,“ uvedl ve svém hodnocení Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení BPA sport marketing, kterého zaujaly ještě liberecký Slovan a Sigma Olomouc. „Velmi se mi líbí v případě Slovanu sladění a koncepční práce s vizuální identitou, zápasové grafiky či práce s videoobsahem. Ono se to zdá jako samozřejmost, ale ne každý ve sportu je schopen grafické návrhy koncepčně do detailu převést do funkční a současně vizuálně estetické podoby v praxi. Bronzovou příčku bych letos přisoudil Sigmě Olomouc, kromě opět kvalitní práce s vizuálem zejména jako ocenění za film Sigma stoletá. Umím si velmi dobře představit náročnost takového projektu,“ dodal Nitsche.

Pořadí ankety CENA LUKÁŠE PŘIBYLA za sezónu 2020/21

Hlavní anketa CLP klubů FORTUNA:LIGY:

1. AC Sparta Praha 61 bodů

2. SK Slavia Praha 41 bodů

3. SK Dynamo Č. Budějovice 23 bodů

4. FC Slovan Liberec 23 bodů

5. Bohemians Praha 1905 16 bodů

6. SK Sigma Olomouc; 16 bodů

7. FC Viktoria Plzeň 12 bodů

8. FK Jablonec 8 bodů

9. FK Teplice 7 bodů

10. FC Baník Ostrava 3 body

11. Slezský FC Opava 1 bod

Hlavní anketa CLP klubů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

1. FK Dukla Praha 43 body

2. FC Hradec Králové 24 body

3. FK Viktoria Žižkov 18 bodů

4. FK Ústí nad Labem 6 bodů

5. SK Líšeň 2019 5 bodů