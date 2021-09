"První gól jsme dali ze standardky, začali jsme dobře, ale hloupě jsme si nechali dát na 1:1. Z další standardky jsme si ale zase pomohli a to nás uklidnilo. Pak už jsme jen přidávali další trefy," těšilo Peška.

Pražanům se povedl nástup do zápasu a po gólu Čelůstky rychle vedli. Těsně před odchodem do šaten vyrovnal Simerský, ale v nastavení první půle strhnul vedení zpět na stranu Sparty Panák.

Když se krátce po změně stran prosadil Pešek, bylo o vítězi prakticky rozhodnuto. Když se rozebíhala poslední desetiminutovka, nikdo z fanoušků určitě ještě netušil, že je čekají ještě tři góly. Nejprve si vstřelil vlastní gól Simerský, který tak v utkání překonal oba gólmany, poté snížil zlínský kanonýr Poznar a definitivní podobu výsledku pak dal v samém závěru Minčev. Pro něho to byla první ligová branka po jeho příchodu do Sparty.

"Zažil jsem ho ještě v Bulharsku. A hned jsem říkal, že je to skvělý nákup. Ve Varně byl výjimečný. Potenciál má, teď mu to tam začalo padat. Snad mu to vydrží," pochvaloval si trenér Pavel Vrba.

Pohodové vítěztství sparťanům pokazily dvě věci. Nejprve zranění Součka a na konci zápasu také rasistické urážky domácích příznivců směrem k brankáři Nitovi, po nichž rozhodčí hrozil ukončením zápasu.

"Jestliže chceme hrát v tabulce co nejvýš, jsou zápasy venku stejně důležité jako domácí. Držíme kontakt s čelem tabulky, které nám po předchozích dvou ztrátách trochu odskočilo. Tahle výhra je pro nás pozitivní i směrem k příštímu týdnu, kdy nás čekají dva důležité zápasy s Rangers a Slavií," dodal trenér Vrba.

FC Fastav Zlín – AC Sparta Praha 2:5 (1:2)

Góly: 41. Simerský, 90. Poznar – 8. Čelůstka, 45.+1 Panák, 57. Pešek, 81. Simerský vlastní, 90.+1. Minčev. ŽK: Čanturišvili, Hrubý, Tkáč, Vraštil, Cedidla – Hložek. Rozhodčí: Machálek – Hrabovský, Hurych. Diváci: 4520.

Zlín: Rakovan – Fantiš, Simerský, Cedidla, Vraštil – Conde – Dramé (75. Janetzký), Tkáč (75. Jawo), Hrubý (83. Hrdlička), Čanturišvili (75. Nečas) – Poznar

Sparta: Nita – Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko – Pešek (87. Vindheim), Pavelka, Sáček, Hložek, Haraslín (87. DMK) – Drchal (64. Souček, 71. Minčev).