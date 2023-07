Před víkendem remíza s chorvatským Dinamem Záhřeb, po víkendu remíza se srbským Čukarički. Fotbalisté Sparty na rakouském herním soustředění odehráli v úterý odpoledne druhý zápas, který skončil stejným výsledkem, jako ten úvodní - 1:1.

Sparťané remizovali s Čukarički 1:1. | Foto: AC Sparta Praha

Oba soupeři se do sebe pustili s velkou chutí a fanoušci sledovali zajímavé útočné akce i situace, při kterých to na hřišti trochu zajiskřilo. Na první gól se čekalo téměř hodinu (Haraslínova trefa ze 34. minuty nebyla pro ofsajd uznána), pak padly dva během pěti minut. Nejprve otřevel skóre Haraslín, vzápětí srovnal Tomovič.

Poté poslali sparťanští trenéři na hřiště devět nových hráčů, ke změně skóre to už ale nevedlo.

"Šlo o další dobrý test s velmi silným soupeřem. Splnil to, co jsme chtěli, tedy rozsekat minutáž na celý tým. Hráli jsme lépe dopředu než dozadu, po ztrátě jsme byli ještě trochu bolaví, ale v ofenzivě to bylo fajn," poznamenal k utkání Luboš Loučka, asistent hlavního kouče Briana Priskeho.

Další zápas sehrají sparťané v pátek 14. července s Anderlechtem Brusel.

Čukarički - Sparta 1:1 (0:0)

Branky: 60. Tomovič - 56. Haraslín.

Sparta: Vorel – Sørensen (60. Zelený), Panák (60. Kukučka), Krejčí (60. Vydra) – Wiesner (60. Højer), Kairinen (60. Laci), Sadílek (60. Daněk), Ryneš (60. Pešek) – Birmančević (60. Ševčík), Kuchta (46. Sejk), Haraslín (60. Minčev).