"Strávil jsem ho doma v Dánsku s rodinou a přáteli," povídá. "Už je to dlouho, co jsem byl doma déle než dva nebo tři dny. Bylo tak velmi příjemné být obklopen těmi nejbližšími více než deset dní a vidět děti, samozřejmě manželku a také své rodiče."

První pondělí závěrečného měsíce roku sparťané absolvují tradiční fyzické testy na FTVS, během prosince je čekají dva přípravné zápasy - v pátek 16. od 14 hodin s Žilinou, v úterý 20. pak od 14 hodin s Varndorfem, vše na Strahově. Čtyři dny před vánočními svátky se pak rozjedou do svých domovů.

"Primární je fyzický aspekt zápasů, místo zápřahu v tréninku dostaneme i zátěž ve formě zápasu. Samozřejmě uvidíme, jak jsme na tom před Vánoci i takticky, ale hlavní je fyzická stránka. Všichni hráči odehrají minimálně poločas, takže dostanou před svátky dostatečnou herní minutáž," pokračuje Priske.

Zimní příprava? Neznám, usmívá se Kovář

První přípravu ve Spartě absolvuje dvaadvacetiletý brankář Matěj Kovář, který je na letné na hostování z Manchesteru United a během podzimu se vypracoval na jasnou jedničku Letenských a jednoho z nejlepších strážců tří tyčí v celé soutěži. "Doufám, že se na tu jarní část nachystáme co nejlépe, abychom z toho pak mohli těžit," říká gólmanská opora.

Ten si na klasický český zimní dril trochu odvykl. "V Manchesteru jsme zimní přípravu neměli, protože se tam pořád hraje. Pro mě je to vlastně taková první zimní příprava a sám úplně nevím, do čeho jdu a co mám očekávat. Těším se na to a uvidíme, co si pro nás trenéři nachystají," dodává.

V lednu Pražané odcestují na soustředění do španělské Marbelly, generálka před ostrým startem druhé části sezony je čeká 21. ledna, kdy na Letnou přijede německý Norimberk.