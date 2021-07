Fotbalisté Sparty v přípravě preferují soupeře z nižších soutěží a ve čtvrtek odpoledne na Strahově opět uspěli. Sice to nebyl takové gólové hody, jako v předchozích zápasech (Hostouň 8:1 a Dukla 7:0), ale jak se říká, v přípravě nejsou výsledky to rozhodující. V utkání hraném na čtyři půlhodiny vyhráli sparťané nad Líšní 1:0 gólem Václava Drchala.

Lukáš Juliš odehrál proti Líšni jen 23 minut a pro zranění musel odstoupit. Snad to nebude vážné, přál si trenér Pavel Vrba. | Foto: ČTK

"Bylo to takové to utkání, kdy po čtrnácti dnech hrajete poslední zápas před soustředěním a je to na tom znát. Vyhráli jsme 1:0, ale samozřejmě že máme za sebou čtrnáctidenní období, které bylo hodně náročné, chyběla nám lehkost a přesnost ve finální fázi. Z tohoto pohledu jsem trošku nespokojený, že jsme se neprosazovali víc. Ale soupeř hrál dobře organizovaně, měli jsme to těžké. Ale přesto bychom při naší kvalitě měli vyhrát větším rozdílem," hodnotil trenér Pavel Vrba.