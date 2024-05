/FOTO, VIDEO/ Byl evidentně dojatý. Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske byl po obhajobě titulu plný emocí a dojetí. Děkoval všem svým svěřencům, kolegům i fanouškům. "Spartě se povedlo obhájit titul naposledy před 23 lety, je to veliká věc," říkal novinářům po utkání.

Fotbalisté Sparty po skončení utkání v Mladé Boleslavi oslavili druhý titul v řadě. | Video: Martin Bouška

Můžete porovnat ty dva mistrovské tituly?

Jsou odlišné. V minulé sezoně jsme ho získali i přes chybějící sebevědomí pramenící z toho, že na Spartě dlouho titul nebyl. Kluci ho vybojovali silou vůle, výdrží, odolností a kvalitou. Letošní titul dokazuje, že jsme nejlepším týmem v České republice za poslední dvě sezony. Kluci hráli lepší fotbal, byli dominantnější a současných 86 bodů jasně ukazují jejich kvalitu.

Co pro vás osobně obhajoba titulu znamená?

Nerad mluvím o sobě, rád bych teď mluvil za všechny, hráče, realizační tým, za vedení klubu. Jsme hrdí na to, že jsme dokázali titul obhájit. Nikdy jsem s obhajobou neměl zkušenost, stejně jako mnoho z nás. Je to něco opravdu speciálního a jsme na to hrdí. Naposledy se to Spartě povedlo před 23 lety, je to veliká věc. A chceme to ještě vylepšit tím, že vyhrajeme ve středu pohár.

Čeho si na týmu za celou sezonu nejvíce vážíte?

Jsem pyšný na to, kolik jsme získali bodů, i s ohledem na nabitou termínovou listinu. Odehráli jsme v Evropě čtrnáct bláznivých a nádherných zápasů proti náročným soupeřům. A přitom jsme byli schopní v tomto programu vyhrát ligu a dostat se do pohárového finále. Museli jsme kontrolovat zátěž, rozložit síly a soustředili se na celý průběh sezony. Náročný program jsme měli i po vánocích. Hrdý jsem na to, kolik jsme odehráli zápasů a kolik v lize nasbírali bodů.

Jak jste si užil fanoušky a jak jste je vnímal?

Přesně o tomhle je fotbal, fanoušci a my společně. Posledních osmnáct měsíců bylo kouzelných. Kluci předvádějí skvělý fotbal a fanoušci je dlouhodobě oceňují. Pamatuji, jak nás loni popdorovali při titulovém zápase na Slovácku a dnes jsme měli stejný pocit.

Co říkáte na čtyřgólovou kanonádu Jana Kuchty?

Mám z něj radost, stejně jako celá Sparta. Doufám, že z něj bude mít radost i Česká republika, pokud se ho trenér rozhodne vzít na Euro.

