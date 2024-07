Na zeleném pažitu byl obraz hry předpokládaný - žlutomodří urputně bránili a spoléhali se na brejky. Sparta měla územní převahu, chyběla jí ale nápaditost; z tlaku vytěžila pouze břevno.

Hned po obrátce otevřel skóre se štěstím Vitík, domácí tým Harušťákem srovnal. Jenže hned po rozehrávce nezformovanou teplickou obranu potrestal krásnou střelou Haraslín. „Co se stalo, že jsme hned inkasovali? Propadl nám tam balón, ten gól byl hezký, hezky to obstřelil. Ještě jsem byl po vstřelení branky v euforii. Fakt škoda," litoval klíčového okamžiku krajní bek Teplic Jaroslav Harušťák, který se trefil v lize vůbec poprvé.

Nová hymna Teplic a atmosféra na stadionu při duelu se Spartou | Video: Deník/František Bílek

Skláři v samém závěru Spartu zatlačili, jenže v nastavení místo vyrovnání sami dvakrát inkasovali. „Výsledek je krutý, ale nebudeme z něj dlouho smutní. Zahodíme to z hlavu, poučíme se z toho. Nebudeme se hroutit z toho, že jsme po dvou kolech poslední. Nic to neznamená. Ale je fakt, že po dobré přípravě nás to dalo trošku na zem. To se někdy stává. Budeme doufat v to, že naše poctivá práce bude odměněná," konstatoval Harušťák.

„Ten zápas jsme po vyrovnání nezvládli. Se Spartou se dneska dalo hrát, ale děláme naprosto brutální chyby, které nás stojí body. Není myslitelné, abychom po vyrovnání za pár vteřin dostali gól. Sparta má ale velkou kvalitu. Z pěti šancí dala čtyři góly, my z pěti jen jeden. Tak vysokou porážku jsme si nezasloužili," byl rozmrzelý kouč Teplic Zdenko Frťala.

„Prosadili jsme se až ve druhé půli, ale nemyslím si, že bychom odehráli špatný první poločas. Bylo to náročné utkání. Na takové týmy, které jsou velmi kompaktní a čekají na každou šanci, budeme narážet i v dalším průběhu sezony. O přestávce jsme apelovali na hráče, abychom zůstali klidní, hráli s míčem a nechali běhat hlavně soupeře. Drželi jsme se plánu a byli jsme trpěliví, to rozhodlo. Hodně na tom pracujeme, z tohoto pohledu jsem s naším výkonem velmi spokojený. Začátek sezony se nám povedl, ale stále jsme nic nedokázali, na to nesmíme zapomínat," hodnotil zápas sparťanský kouč Lars Friis.

FK Teplice - Sparta Praha 1:4 (0:0)

Branky: 60. Harušťák - 47. Vitík, 61. Haraslín, 90.+1 Olatunji, 90.+5 Krasniqi. Rozhodčí: Starý - Kubr, Kříž - Kocourek (video). ŽK: Svatek - Birmančevič, Haraslín, Preciado. Diváci: 15946.

Teplice: Ludha - Cykalo, Mareček, Mičevič - Švanda, Bílek (71. Beránek), Trubač, Harušťák (81. Hora) - Gning (57. Radosta), Horský (57. Vachoušek) - Svatek (57. Jásir). Trenér: Frťala.

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen, Zelený - Suchomel (46. Preciado), Laci (68. Kairinen), Sadílek, Ryneš - Birmančevič (85. Pešek), Haraslín (68. Krasniqi) - Kuchta (75. Olatunji). Trenér: Friis.