/FOTOGALERIE/ Na Letné byly karty rozdány jasně. Sparta, která potřebovala vyhrát, aby dotáhla vedoucí Slavii zvítězila v posledních osmi soutěžních zápasech. Proti ní stálo Brno, které už šest zápasů nedokázalo vyhrát na stadionu soupeře… A i když se hosté střelecky prosadili jako první, zápas nakonec skončil podle papírových předpokladů. Sparťané vyhráli 3:1 a vyhráli už podeváté v řadě (osmkrát v lize a jednou v poháru). Za Slavií jsou na druhé příčce jen díky horšímu skóre.

Sparta vyhrála devátý soutěžní zápas v řadě (8x liga a 1x pohár), na Letné porazila brněnskou Zbrojovku 3:1. | Foto: CPA

Jestli se může Brno v letošní sezoně na něco spolehnout, tak je to pravidelný brankový přísun nejlepšího kanonýra soutěže Jakuba Řezníčka. Pro více než sedmnáct tisícovek diváků, včetně už nestávkujícího kotle, to byl šok, když po čtvrt hodině hry vstřelil svůj letošní gól s číslem 17. Ovšem za pár minut, konkrétně za sedm, bylo vše úplně jinak. Kapitán Krejčí nejprve srovnal a vzápětí Kuchta poslal Spartu do vedení, které pak už do konce utkání nepustila.

Těsně před odchodem do šaten mohlo být ve sparťanském táboře ještě veseleji, ale Čvančarův gól nebyl pro hru rukou uznán. Ovšem co se nepovedlo na konci první půle, podařilo se na startu té druhé. Wiesnerova hlavička znamenala stav 3:1!

Sparťané měli zápas pod kontrolou, ale museli si dávat pozor, jelikož Brňané zbraně nesložili a snažili se neustále útočit. Na výsledku se už ale nic nezměnilo.

"Rozhodně to nebyl náš nejlepší výkon v sezoně. Měli jsme potíže v hledání rytmu a automatismů, ať už v ofenzivě, tak v defenzivě. Nejdůležitější je vítězství. Z toho mám velkou radost stejně jako z mentality hráčů, kterou jsme ukázali po gólu na 0:1. Jako tým jsme na to odpověděli velmi dobře. To je velmi pozitivní stejně jako tři body před zaplněnou Letnou," řekl k utkání dánský kouč Sparty Brian Priske.

Jeho brněnský protějšek Richard Dostálek jej doplnil: "Do zápasu jsme vstupovali s určitým plánem, abychom soupeře udrželi od naší brány co nejdál. Ne ve všech situacích se nám to podařilo. Měli jsme i štěstí, že jsme šli do vedení, což nás velmi potěšilo. Byla to celkem povedená akce. Na druhou stranu nás mrzí rychle obdržené góly. Nejprve neuhlídaná situace při rohovém kopu a potom jednoduchý nákop do našeho pokutového území. To jsou chyby, které nás dneska bohužel potrestaly. Do druhého poločasu jsme měli zase plán, že bychom chtěli soupeře udržet minimálně co nejdéle na rozdíl jediné branky. Tento plán se bohužel po čtyřech minutách taky zhroutil. Potom jsme improvizovali. Zápas jsme odehráli celkem slušně, statečný výkon od všech hráčů, ale na body to dneska nestačilo."

Sparta Praha - Zbrojovka Brno 3:1 (2:1)

Branky: 20. Ladislav Krejčí II, 24. Kuchta, 49. Wiesner - 17. Řezníček. Rozhodčí: Radina - Kříž, Hrabovský - Berka (video). ŽK: Kairinen, Jankto, Sadílek - Hlavica, Divíšek, Šural. Diváci: 17.266.

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner (82. Mejdr), Sadílek, Kairinen (71. Laci), Zelený - Čvančara (71. Jankto), Kuchta (82. Mabil), Haraslín (56. Minčev). Trenér: Priske.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Hlavica, Divíšek (85. Rogožan) - Texl, Falta - Alli, Ševčík (71. Fousek), Granečný - Řezníček. Trenér: Dostálek.

