Fotbalová liga pádí do velkolepého finiše. Rozuzlení bitvy o trůn přinese nadstavba. Vedoucí Sparta do ní vstoupí s dvoubodovým náskokem před Slavií, juchat ale nemůže.

Pokud budou chtít fotbalisté z Letné po devíti letech ukořistit titul, budou muset zvládnout hlavně derby. A to se jí povedlo z posledních pěti bitev jen jednou. Letenští v týdnu padli s rivalem ve finále poháru a do závěru sezony tak jdou v lepším rozpoložení „sešívaní“.

„Řekli jsme si, ať si tyhle pocity pamatujeme, jak je to hrozné. Tohle už nechceme do konce sezony zažít. Musíme udělat všechno pro to, abychom získali titul. Doufám, že po lize budeme slavit my,“ burcoval záložník Sparty Lukáš Sadílek.

„Musíme se rychle oklepat a předvést lepší výkon jak individuálně, tak jako tým,“ doplnil dánský trenér Brian Priske.

Slavia neprohrála se Spartou ani jeden ze tří letošních zápasů. V bojio titul na sebe rivalové narazí v sobotu 13. května. Znovu se bude hrát na Letné.

„Tyhle zápasy jsou jenom o psychice, kdo to líp zvládne. To, že jsme se Spartou neprohráli tři zápasy, asi naznačuje, že Slavia je mentálně výš. To nás nabudí,“ zdůraznil David Douděra, který rozhodl pohárové finále na Letné.

„Vítězství v poháru jsme si užili, ale teď zase začíná jiná soutěž. Stále máme vše ve svých rukou, těch pět zápasů musíme zvládnout vítězně,“ zvolal kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Sparta začne pětikolovou nadstavbu v neděli v Olomouci (15.00), Slavia ve stejný den hostí Bohemians (18.00). Obhájci trůnu z Plzně, kteří už jsou venku ze hry o ligový titul, přivítají v sobotu Slovácko (18.00).

V sobotu třemi zápasy začne šestičlenná skupina o záchranu, v neděli pak úvodními dvěma semifinálovými duely odstartuje skupina o umístění.